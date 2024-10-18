إكزيما الوجه، الأسباب والأعراض وطرق العلاج المختلفة

الإكزيما هي مجموعة من الأمراض الجلدية التي تجعل البشرة ملتهبة، وتضعف وظيفة حاجز الجلد، الذي يحمي من العناصر الخارجية ويساعد البشرة على الاحتفاظ بالرطوبة، وهذا يعني أن البشرة قد تتفاعل بسهولة مع المهيجات والمواد المسببة للحساسية في البيئة.

ويمكن أن تظهر الإكزيما في أي مكان من الجسم، ولكن أحد الأماكن الأكثر شيوعًا هو الوجه، وخاصة على الجبهة والوجنتين والشفتين والذقن، وقد يصاب بها الشخص أيضًا داخل وحول الأذنين، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

إكزيما الوجه، فيتو

الإكزيما التلامسية على الوجه

تحدث الإكزيما التلامسية عندما يلامس الشخص مع مادة تهيج البشرة أو تسبب رد فعل تحسسي، ولا يميل هذا النوع من الإكزيما إلى الانتشار في العائلات ولا يرتبط بحالات حساسية أخرى مثل حمى القش أو الربو.

في حوالي 80% من الحالات، يحدث التهاب الجلد التماسي نتيجة التعرض لمادة مهيجة، مثل:

المذيبات

المنظفات والصابون

المبيضات

المجوهرات التي تحتوي على النيكل

المكياج

صبغة الشعر

الإفراط في غسل الجسم بالماء الساخن والصابون، مما قد يؤدي إلى جفاف الجلد

ومع ذلك، قد تنشأ الإكزيما أيضًا نتيجة لتفاعل يظهر بعد يوم أو يومين من تعرض الجلد لمسببات الحساسية، الأسباب الشائعة لالتهاب الجلد التماسي التحسسي هي:

اللبلاب السام والبلوط السام

طلاء الأظافر

العطور في منتجات العناية بالبشرة

النيكل

الثيمروسال، وهو مادة حافظة موجودة في بعض المضادات الحيوية الموضعية

أعراض الإكزيما على الوجه

قد تظهر بقع من الإكزيما في أي مكان على الوجه من الذقن إلى الجبهة، ولكن الخدين هما الموقع الأكثر شيوعًا لظهور النوبات.

تشمل الأعراض الشائعة للإكزيما في الوجه ما يلي:

التورم والاحمرار والتهيج

طفح جلدي مع تغير لون الجلد، والذي قد يكون أحمر أو أرجواني أو بني غامق حسب لون البشرة

حكة في الجلد

بقع جافة أو متقشرة أو متقشرة على الجلد

نتوءات أو بثور صغيرة

تجعد الجلد تحت العينين

جلد مؤلم أو غير مريح

أسباب الإكزيما في الوجه

لا يعرف الأطباء سبب الإكزيما على وجه التحديد، ولكنهم يعتقدون أنها تفاعل بين الجينات والبيئة، وعلى سبيل المثال، غالبًا ما يكون لدى الأشخاص المصابين بالإكزيما الأتوبية تاريخ شخصي وعائلي من الإكزيما أو الربو أو الحساسية.

يمكن أن تختلف العوامل التي تؤدي إلى تفاقم الإكزيما باختلاف الأشخاص، وتشمل المحفزات الشائعة للإكزيما على الوجه ما يلي:

الصابون والمنظفات

الهواء الجاف جدًا أو الطقس ذو الرطوبة المنخفضة

التلامس مع شيء مسبب للحساسية منه

المكياج

الدخان والملوثات الأخرى

الأقمشة الخشنة أو المثيرة للحكة، مثل الصوف

الإجهاد العاطفي

إكزيما الوجه، فيتو

علاج الإكزيما على الوجه

لا يمكن علاج الإكزيما، وتميل إلى الظهور والاختفاء، وغالبًا ما تعتمد أفضل طريقة لعلاجها على ما يثير النوبات، عندما يعاني الشخص من النوبات، من الممكن اتباع الخطوات التالية للتخفيف من الأعراض:

كريمات الستيرويد، هو جزء أساسي من علاج الإكزيما، فيمكن أن يساعد كريم الهيدروكورتيزون الذي لا يستلزم وصفة طبية في علاج الجلد الأحمر والحكة.

إذا لم تنجح الستيرويدات، يمكن استخدام مثبطات الكالسينورين، قد يصف الطبيب هذه الأدوية بدلًا من كريم الستيرويد، وتعمل مثبطات الكالسينورين على منع بعض المواد الكيميائية التي قد تؤدي إلى تفاقم الإكزيما، وتُستخدم بشكل خاص لعلاج الإكزيما على الوجه، وخاصة الجفون والرقبة وطيات الجلد.

العلاج بالضوء (العلاج بالضوء فوق البنفسجي)، يساعد هذا العلاج إذا كانت الإكزيما متوسطة إلى شديدة ولم تنجح الأدوية الكريمية.

تناول مضادات الهيستامين أو مثبطات المناعة، يوصي الطبيب بتجربة مضادات الهيستامين المتاحة دون وصفة طبية للمساعدة في تقليل التورم والالتهاب، إذا لم ينجح ذلك، فقد يصف مثبطات المناعة للقيام بنفس الشيء.

دواء مضاد للفطريات إذا كانت الإكزيما ناجمة عن فطريات، يمكن أن يؤدي النمو المفرط لأحد أنواع الخميرة التي توجد عادة على الجلد إلى تفاقم الإكزيما الأتوبي على الرأس أو الرقبة.