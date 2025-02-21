برعاية صبحي والنجار، الشباب والرياضة بالجيزة تطلق مبادرة "زينة رمضان"

أطلقت مديرية الشباب والرياضة مبادرة "زينة رمضان"، التي بدأ العمل بها اليوم بالهيئات الشبابية والرياضية بالجيزة، وتتضمن اختيار كل هيئة لخمسة من شباب المتطوعين لتنسيق العمل وتزيين الهيئة التابعين لها بمشاركة أعضاءها من النشء والشباب.

ومن المنتظر أن تقوم كل إدارة بتصفية بين هيئاتها واختيار الأكثر إبداعًا ويتم تكريم الشباب المسئول عن الهيئة الفائزة "بأجمل تزيين" والأكثر ابتكارًا واستخدامًا لخامات البيئة، ويكون التكريم من قِبل الدكتور محود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة.

تهدف المبادرة إلى إدخال البهجة على أعضاء مراكز الشباب والأندية الصغيرة في استقبال شهر الفرحة "شهر رمضان "،وتشجيع الأعضاء في التردد عليها للمشاركة في المشروعات، والفعاليات المتنوعة والمعدة خصيصًا بها على مدار الشهر، كما تزيد من الابتكار، وتطوير العمل بروح الفريق والجماعة، وترفع الشعور بالولاء والانتماء لدى النشء والشباب.

كما تعمل المبادرة على تعزيز دور الدولة فى الحفاظ على الهوية الثقافية حيث ان زينة رمضان تعد جزءًا من التراث والثقافة الإسلامية، وتتبنى وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة تشجيع هذا التقليد من خلال عدد من الفعاليات والمبادرات.

كذلك تعد المبادرة ضمن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي والذي يعمل لصالح النشء والشباب ونشر ثقافة التطوع لديهم، وهذا ما تسعى اليه الدولة المصرية وتعمل بجميع برامجها على تحقيقه لتخطو دائمًا بأبنائها بخطوات ثابتة نحو الجمهورية الجديدة.

تنفذ المبادرة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة.

الشباب والرياضة تبدأ خطة تطوير المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي

فيما أعلنت وزارة الشباب والرياضة، بدء تنفيذ خطة شاملة لتطوير المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، بهدف تعزيز قدرات اللاعبين المصريين على التنافس في أعلى المستويات الرياضية.

وشملت هذه الرؤية عقد اللقاءات المجمعة للقياسات والفحص الطبي، حيث تم تنسيق الجهود بين قطاعات الأداء والطب الرياضي، بإشراف اللجنة العلمية للمشروع ونفيذ لقاءات تقييمية للاعبي المشروع القومي في رياضة ألعاب القوى بالتعاون مع الاتحاد المصري لألعاب القوى، تضمنت الفحوصات الطبية والقياسات البدنية والمهارية التخصصية اللازمة.

الشباب والرياضة تبدأ خطة تطوير المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، فيتو

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن المشروع خلال الفترة الماضية كان بمثابة النواة الأساسية لمد مختلف المنتخبات المصرية وخاصة فى الألعاب الفردية بالعناصر الواعدة التى استطاعت حصد العديد من الميداليات فى مختلف البطولات القارية والعالمية مشيرا إلى أن خطة التطوير تأتي استكمالا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتطوير حوكمة المنظومة الرياضية بكافة مفرداتها.

الشباب والرياضة تبدأ خطة تطوير المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي

وأضاف أن التطوير سيشمل تكثيف أوجه الفحوصات الطبية للاعبي المشروع وكذلك القياسات البدنية ووضع أطر أكثر عمقا للجوانب المهارية للاعبين بما يضمن تطوير قدرات وإمكانات لاعبي المشروع وذلك فى ضوء الاستعدادات الخاصة بجميع المنتخبات المصرية لخوص مختلف المنافسات المقبلة.

الشباب والرياضة تبدأ خطة تطوير المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي

وأشار إلى أن التطوير سيشمل أيضا تكثيف أوجه استخدامات وتطبيقات التكنولوجيا والأساليب الحديثة التدريب والقياس، وتوفير الدعم اللازم للرياضيين للوصول إلى أعلى المستويات في البطولات الدولية.

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