الجمعة 21 فبراير 2025
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رياضة

تعرف على تشكيل إنبي لمواجهة سموحة بالدوري المصري

انبي، فيتو
انبي، فيتو

الدوري المصري، أعلن محمد إسماعيل المدير الفني لفريق إنبي تشكيلة فريقه لمواجهة سموحة في تمام الساعة 4 عصر اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز باستاد بتروسبورت.

 

وجاء تشكيل إنبي كالتالي:

 

إنبي يستهدف العودة للانتصارات


ويسعى إنبي بقيادة محمد إسماعيل لتحقيق الانتصار وكسر فقد النقاط بعد التعادل في مباراتين والخسارة في 4 لقاءات على التوالي، وكان آخرها التعادل مع سيراميكا بهدفين لمثلهما في الجولة الماضية.

كما يسعى سموحة بقيادة أحمد سامي لتصحيح مساره بعد تعرضه لهزيمة قاسية أمام البنك الأهلى في الجولة 14، بأربعة أهداف مقابل هدف.

 

ترتيب انبي وسموحة

ويحتل إنبى المركز السابع عشر في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط جمعها من 14 مباراة  وفوز واحد و6 تعادلات و7 هزائم بينما يحتل سموحة المركز الثانى عشر برصيد 17 نقطة من 14 مباراة و5 انتصارات وتعادلين و7 هزائم.

وتنطلق اليوم الجمعة منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز، بإقامة 4 مباريات تجمع إنبي مع سموحة وفاركو مع مودرن سبورت والبنك الأهلي مع الاتحاد السكندري وبتروجيت مع حرس الحدود. 

 

وتشهد مباريات اليوم الثاني من الجولة الخامسة عشرة المقرر لها غدا السبت مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك وديربي القناة بين المصري والإسماعيلي. 

مواعيد  مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري
 

الجمعة 21 فبراير
إنبى ضد سموحة..4 عصرًا

فاركو ضد مودرن سبورت..4 عصرًا

البنك الأهلي ضد الاتحاد السكندري..7 مساء

بتروجيت ضد حرس الحدود..7 مساء

السبت 22 فبراير

المصري ضد الاسماعيلى..4 عصرًا

الجونة ضد سيراميكا..4 عصرًا

الاهلى ضد الزمالك..7 مساء

الأحد 23 فبراير

زد اف سى ضد غزل المحلة..4 عصرًا

بيراميدز ضد طلائع الجيش..7 مساء

 

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الدوري المصري سموحة أنبي الدورى المصرى الممتاز مباراة إنبي وسموحة

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