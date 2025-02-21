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العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية تشارك في المعرض الدولي للاختراعات في الكويت

الأكاديمية العربية
الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

شارك  الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية في المعرض الدولي للاختراعات بالشرق الأوسط بنسخته الـ 15، والذي نظمه النادي العلمي الكويتي خلال الفترة من ١٦ إلى ١٩ من فبراير ٢٠٢٥ بالكويت.

 

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ويحظى المعرض في الشرق الأوسط باهتمام عربي وإقليمي ودولي، حيث يسلط الضوء على اختراعات وإبداعات الشباب العربي، ويعتبر ثاني اكبر معرض للاختراعات بالعالم  بعد معرض جنيف الدولي والأكبر في الشرق الأوسط. ويشارك فيه نحو 180 مخترعا من 42 دولة عربية وأجنبية بـ 230 اختراعا في مجالات علمية متنوعة.

ويهدف المعرض إلى تنمية ونهوض البحث العلمي، بما يعود بالمنفعة على المجتمع، كما يتم أيضا تكريم الباحثين والمخترعين وأصحاب الابتكارات وتقدير جهودهم وتحفيزهم لمزيد من النجاح والإبداع، مما يشجع الشباب على تقديم ابتكارات علمية مميزة وناجحة تخدم المجتمع، وتساعد في جهود التنمية والتقدم العلمي والحضاري.

ويحظى المعرض في الشرق الأوسط باهتمام عربي وإقليمي ودولي، حيث يسلط الضوء على اختراعات وإبداعات الشباب العربي

ويركز المعرض على الاختراعات والتقنيات المتقدمة الحديثة في مجالات عديدة مثل الأدوات الميكانيكية والصناعية، وعلوم الكمبيوتر، والبناء الهندسي المدني، والإلكترونيات، والزراعة والبستنة، وطرق التدريس، والطيران، والمركبات الآلية، والطاقة البديلة،، فضلًا عن دعوة باحثين بارزين كمحاضرين رئيسيين، إلى جانب ضمان الوقت الكافي للمناقشات الجماعية المحفزة.

وحرصت الأكاديمية العربية على المشاركة فى تقديم الجوائز لأفضل الاختراعات العربية. وقال  الدكتور إسماعيل عبد الغفار إن هذا المعرض، يمثل منصة هامة لدعم المبتكرين.

وأكد أن الأكاديمية العربية تحرص دائمًا على تبني العقول المبدعة، ودعم المخترعين، وتشجيع الابتكار.

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الدكتور إسماعيل عبد الغفار الأكاديمية العربية للعلوم بالاسكندرية النادي العلمي الكويتي

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