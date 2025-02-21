النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لمصابين في انقلاب سيارة بمدينة 15 مايو

استعلمت نيابة مايو والتبين الجزئية عن الحالة الصحية لشخصين أصيبا في حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق بمدينة 15 مايو، بسبب اختلال عجلة القيادة من السائق، وكلفت الطبيب المعالج بكتابة التقرير واف بشأن الإصابات التي لحقت بهما.

حادث مدينة 15 مايو اليوم

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مروري أعلى الطريق بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وعلي الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.



وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق بمدينة 15 مايو، مما أسفر عن إصابة شخصين وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



ورفع رجال المرور آثار الحادث وتم إعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.



وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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