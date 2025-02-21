شخص يقتل زوجته ويسلم نفسه للشرطة في قنا

سلم المتهم بقتل زوجته نفسه، إلى قوات الأمن في مركز شرطة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، بعدما قام بالتعدي عليها بالضرب بعصا خشبية مع وجود حروق بشعرها في إحدى قرى مركز نجع حمادي.

تفاصيل البلاغ بقنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، مفاده مصرع سيدة تُدعى ف.ن تبلغ من العمر 25 عامًا، على يد زوجها ف.م، الذي يبلغ من العمر 30 عامًا، في إحدى القرى التابعة للمركز.

وبعد ارتكاب المتهم لجريمته سلم نفسه لمركز شرطة نجع حمادي واعترف بالواقعة أنه قام بالتعدي على زوجته بالضرب بعصا خشبية بسبب خلافات بينهما داخل منزلهما في إحدى قرى مركز نجع حمادي.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.