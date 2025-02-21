الجمعة 21 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

شخص يقتل زوجته ويسلم نفسه للشرطة في قنا

شخص يقتل زوجته ويسلم
شخص يقتل زوجته ويسلم نفسه للشرطة في قنا

سلم المتهم بقتل زوجته نفسه، إلى قوات الأمن في مركز شرطة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، بعدما قام بالتعدي عليها بالضرب بعصا خشبية مع وجود حروق بشعرها في إحدى قرى مركز نجع حمادي.

تفاصيل البلاغ بقنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، مفاده مصرع سيدة تُدعى ف.ن تبلغ من العمر 25 عامًا، على يد زوجها ف.م، الذي يبلغ من العمر 30 عامًا، في إحدى القرى التابعة للمركز.

وبعد ارتكاب المتهم لجريمته سلم نفسه لمركز شرطة نجع حمادي واعترف بالواقعة أنه قام بالتعدي على زوجته بالضرب بعصا خشبية بسبب خلافات بينهما داخل منزلهما في إحدى قرى مركز نجع حمادي.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا قنا محافظة قنا مديرية أمن قنا مركز شرطة نجع حمادي مركز نجع حمادي نجع حمادي

مواد متعلقة

العثور على جثة شاب مجهولة الهوية فى قنا

قنا تبدأ خطة تجميل الميادين العامة وزيادة المساحات الخضراء

نقابة الأطباء تكلف المستشار القانوني بتقديم الدعم لـ 15 طبيبا بمستشفى قنا

تحرير 104 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار في قنا

الأكثر قراءة

لاعب الأهلي يتعرض لحادث سير بمدينة 6 أكتوبر

3 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة

مواجهات من العيار الثقيل في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

لقاء أخوي حول القضية الفلسطينية، السيسي وقادة الخليج وملك الأردن يبحثون ترتيبات القمة العربية بالقاهرة

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي بالدوري الممتاز

نجوم الأهلي يتنبأون لهذا اللاعب بالتسجيل فى شباك الزمالك

مانشستر يونايتد ضد سوسيداد، نتائج قرعة دور الـ16 من الدوري الأوروبي

حماس: سنفحص ادعاءات الاحتلال بشأن رفات الأسيرة شيري بيباس

منوعات

المزيد

أستراليا تغير اسم الإعصار لهذا السبب

شبيه كوفيد، اكتشاف فيروس جديد لدى الخفافيش في الصين

خبير: ماسك "يسبق القاطرة" بإخراج المحطة الفضائية الدولية من مدارها

خرج عن مساره، قطار يدهس قطيعًا من الأفيال في سريلانكا (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الجمعة بالأسواق

سعر سلندرات الألومنيوم بالأسواق اليوم الجمعة

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة

استقرار سعر السكر اليوم الجمعة في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ديربي مدريد ومواجهة صعبة لليفربول.. مواجهات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء وداع شهر شعبان.. هل ورد عن النبي؟

تفسير حلم التسبيح في المنام وعلاقته بزوال هذه الهموم وقدوم الفرج

دعاء الجمعة قبل الأخيرة من شعبان

المزيد
الجريدة الرسمية