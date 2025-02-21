العثور على جثة شاب مجهولة الهوية فى قنا

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، على جثة شاب ملقى وسط الزراعات في ظروف غامضة بقرية الأشراف، التابعة لدائرة مركز قنا، وتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا العام.

تفاصيل البلاغ فى قنا

تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، مفاده العثور على جثة شاب وسط الزراعات في قرية الأشراف التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين العثور على جثة شاب مجهول الهوية حتى الآن لعدم وضوح ملامحه في ظروف غامضة وسط الزراعات في قرية الأشراف مركز قنا، تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة.

فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وكشف هوية الجثة.

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