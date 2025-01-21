الثلاثاء 21 يناير 2025
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رياضة

ماراثون زايد، وزارة الرياضة تجري قرعة الفائزين برحلة العمرة

وزارة الرياضة تجري
وزارة الرياضة تجري قرعة لاختيار الفائزين برحلة عمرة، فيتو

ماراثون زايد الخيري، أجرت وزارة الشباب والرياضة مراسم القرعة الإلكترونية لاختيار الفائزين برحلة العمرة المقدمة كجوائز ضمن فعاليات النسخة التاسعة من ماراثون زايد الخيري، الذي أقيم بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة أكثر من 50 ألف متسابق من مختلف الفئات العمرية وبمشاركة مجموعة كبيرة من ذوي الهمم.

وشهد ماراثون زايد الذي نظمه مجلس أبوظبي الرياضي، توزيع جوائز إجمالية تصل إلى 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى 200 عمرة تم السحب عليها خلال القرعة، التي أقيمت بحضور الهلال الأحمر الإماراتي، الدكتور أشرف البجرمي رئيس قطاع الرياضة، الدكتور عمرو حداد رئيس الادارة المركزية للأداء الرياضي ومجموعة من قيادات وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى عدد من الرياضيين والإعلاميين.

 

ماراثون زايد، وزارة الرياضة تجري قرعة لاختيار الفائزين برحلة العمرة
ماراثون زايد، وزارة الرياضة تجري قرعة لاختيار الفائزين برحلة العمرة

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الماراثون يُعد نموذجًا رائدًا للتعاون المصري الإماراتي في دعم القضايا الإنسانية والرياضية، مشيدًا بالإقبال الكبير من المشاركين، والذي يعكس نجاح هذا الحدث الرياضي المميز. كما أثنى الوزير على الجهود المبذولة في تنظيم الماراثون واختيار العاصمة الإدارية الجديدة كموقع لانطلاقه، بما يبرز المشروعات القومية الكبرى في مصر.

ماراثون زايد، وزارة الرياضة تجري قرعة لاختيار الفائزين برحلة العمرة
ماراثون زايد، وزارة الرياضة تجري قرعة لاختيار الفائزين برحلة العمرة

وأشار الوزير إلى أن القرعة الإلكترونية تعكس الشفافية والمصداقية، حيث تم اختيار الفائزين برحلة العمرة بحضور جميع الجهات المعنية. 

وعبّر عدد من الفائزين عن سعادتهم الغامرة بالجائزة، مُعربين عن شكرهم للوزارة والقائمين على الماراثون.

ماراثون زايد، وزارة الرياضة تجري قرعة لاختيار الفائزين برحلة العمرة
ماراثون زايد، وزارة الرياضة تجري قرعة لاختيار الفائزين برحلة العمرة

يُذكر أن ماراثون الشيخ زايد الخيري أصبح حدثًا سنويًا يجمع بين الرياضة والعمل الخيري، ويعزز قيم التضامن المجتمعي، مما يجعله واحدًا من أهم الفعاليات الرياضية على مستوى الوطن العربي.

وزارة الشباب والبورصة توقعان بروتوكولا لنشر الثقافة المالية في القطاع الرياضي

فيما وقعت وزارة الشباب والرياضة، بروتوكول تعاون مع البورصة المصرية، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد الشيخ رئيس البورصة.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي، أن البروتوكول مع البورصة يهدف إلى دمج الرياضة بالاقتصاد وتعزيز الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي، في إطار توجهات الدولة نحو تعزيز الشمول المالي وتغيير الفكر لدى النشء والشباب.

وزارة الشباب والبورصة توقعان بروتوكول لنشر الثقافة المالية وتعزيز الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي
وزارة الشباب والبورصة توقعان بروتوكول لنشر الثقافة المالية وتعزيز الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي

جرى التوقيع في المقر الرئيسي للبورصة بوسط البلد، بحضور قيادات الوزارة والبورصة، بالإضافة إلى الإعلاميين ورؤساء مجالس الاتحادات النوعية.

وزارة الشباب والبورصة توقعان بروتوكول لنشر الثقافة المالية وتعزيز الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي
وزارة الشباب والبورصة توقعان بروتوكول لنشر الثقافة المالية وتعزيز الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي

قام بتوقيع البروتوكول اللواء إيهاب بشير الوكيل الدائم لوزارة الشباب والرياضة، وهبة الصيرفي نائب رئيس البورصة.

وزارة الشباب والبورصة توقعان بروتوكول لنشر الثقافة المالية وتعزيز الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي
وزارة الشباب والبورصة توقعان بروتوكول لنشر الثقافة المالية وتعزيز الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي

تصريحات أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة 

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية متكاملة تهدف إلى دمج الشباب في المنظومة الاقتصادية، وتعزيز دورهم في بناء مجتمع حيوي وفاعل، بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وزارة الشباب والبورصة توقعان بروتوكول لنشر الثقافة المالية وتعزيز الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي
وزارة الشباب والبورصة توقعان بروتوكول لنشر الثقافة المالية وتعزيز الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي

وكشف الدكتور أشرف صبحي عن تطلعات الوزارة نحو دور أكبر بالتعاون مع البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، من خلال الاتحاد المصري للفعاليات الرياضية، حيث يجري العمل على مشروع وطني ضخم يسهم في دمج الشباب في المنظومة الاقتصادية وتعزيز الوعي الاستثماري لديهم.

وزارة الشباب والبورصة توقعان بروتوكول لنشر الثقافة المالية وتعزيز الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي
وزارة الشباب والبورصة توقعان بروتوكول لنشر الثقافة المالية وتعزيز الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي

كما وجه الوزير الشكر لاتحاد الفعاليات الرياضية على دوره المحوري في البروتوكول المشترك مع البورصة، مشيدًا بكونه أحد الاتحادات المستحدثة التي تضم نخبة من الكوادر المتميزة، والتي تتبنى فكرًا اقتصاديًا متطورًا في تنظيم الفعاليات الرياضية، بما ينسجم مع استراتيجية الوزارة في تحقيق التنمية المستدامة.

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ماراثون زايد ماراثون زايد الخيري أشرف صبحي الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة

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