حريق يلتهم محتويات مخزن تابع لمصنع ولاعات فى السويس

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن السويس، من السيطرة على حريق مخزن تابع لمصنع ولاعات بالمنطقة الصناعية بالأدبية.

حريق مصنع ولاعات فى السويس

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن السويس بلاغا من العاملين بمصنع تعبئة الولاعات يفيد بنشوب حريق في مخزن، وعلى الفور تم الدفع 6 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران قبل امتداها المصانع المجاورة.

وتم محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد والسيطرة على الحريق، وكشف الفحص، أن الحريق بدأ في مخزن الولاعات الجاهزة لتوزيعها على التجار، وأتت النيران على جزء منها بشكل تام، وأتلفت كمية أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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