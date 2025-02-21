أمن الإسكندرية يستجيب لاستغاثة سيدة مريضة ونقلها لأحد المستشفيات

فى لفتة إنسانية؛ استجابت الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، لاستغاثة سيدة مريضة وغير قادرة على الحركة لنقلها لأحد المستشفيات لتلقى العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية استغاثة من (سيدة "مسنة" - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل) مريضة وغير قادرة على الحركة لنقلها لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج.



وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية لمحل البلاغ، وتم مساعدتها ونقلها للمستشفى لتلقى العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها.



وتقدمت المواطنة المذكورة بالشكر لرجال الشرطة على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثتها.



جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.

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