الجمعة 21 فبراير 2025
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سياسة

رئيس الإنجيلية: رسالة الكنيسة هي بناء مجتمع سمائي على الأرض

رئيس الإنجيلية
رئيس الإنجيلية

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة، في احتفال رسامة شيوخ وشمامسة جدد بالكنيسة الإنجيلية بإدفو، وذلك ضمن جولته الرعوية بمحافظة أسوان، بحضور القس رضا فرج، رئيس مجمع الأقاليم العليا وراعي كنيسة سفاجا، والشيخ ناصر صادق، عضو المجلس الإنجيلي العام، والقس رامي مشمش، راعي الكنيسة الإنجيلية بإدفو.

رسالة الكنيسة

قدم الدكتور القس أندريه زكي التهنئة إلى الشيوخ والشمامسة الجدد وعائلاتهم، وخلال كلمته، التي جاءت تحت عنوان "رسالة الكنيسة"، أكد أن دور الكنيسة هو تقديم النموذج والمثل للجميع، وأن رسالة الملكوت هي "هنا والآن"، مشيرًا إلى أن دور الكنيسة يتمثل في بناء مجتمع سمائي على الأرض من خلال التوحد مع الناس ومع ظروفهم واحتياجاتهم.

كما شدد على أن السيد المسيح توحد مع الضعفاء والمكسورين والمهزومين، لافتًا إلى أن أصعب التحديات التي قد يواجهها الإنسان هي أن يكون عثرة لغيره أو أن يكون سببًا في وصم أحد أو إيذائه نفسيًا أو روحيًا.

كما شارك في فعاليات الاحتفال والحضور للتهنئة، القس ولسن نجيب، نائب رئيس المجمع وراعي كنيسة ندرة، والقس وائل جرجس، راعي الكنيسة الإنجيلية بأسوان، والقس مايكل موسى، راعي الكنيسة الإنجيلية بطيبة الجديدة، والقس مينا صفوت، راعي الكنيسة الجيرمانية بأسوان، والقس بسخيرون حلمي، راعي الكنيسة الإنجيلية بقوص، والقس شنودة جرجس، راعي الكنيسة الإنجيلية بالعضايمة، والقس أمير إسحاق، الأمين السابق لمركز مرثا روي للعبادة، والشيخ عصام واصف، مدير العلاقات العامة بالهيئة القبطية الإنجيلية.

يُذكر أن الدكتور القس أندريه زكي التقى، خلال زيارته لأسوان، باللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ أسوان، وذلك خلال الاحتفال بمرور 125 عامًا على خدمة المؤسسة الإنجيلية الجيرمانية في أسوان، حيث أشاد المحافظ بالدور التاريخي والروحي الذي قامت به الطائفة الإنجيلية في خدمة المجتمع الأسواني وتعزيز قيم المحبة والتعايش.

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