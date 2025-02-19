رئيس الإنجيلية: نعمل على دعم القيم الإنسانية والتنموية

أكد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، حرص الهيئة على تعزيز علاقاتها مع الكنائس والمؤسسات الدولية، والعمل المشترك لدعم القيم الإنسانية والتنموية.

وأوضح أن زيارة وفد الكنيسة الإنجيلية الألمانية تعكس روح التفاهم والشراكة في خدمة المجتمعات وتعزيز السلام والحوار.

جاء ذلك خلال استقبال القس أندريه زكي، اليوم، للقس الدكتور فريدمان إيسلر، ممثل الكنيسة الإنجيلية في ألمانيا (EKD) ورئيس قسم الحوار بين الأديان، والذي ترأس وفدًا كبيرًا من الكنائس الألمانية بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية.

ورحب رئيس الطائفة الإنجيلية بالوفد، مشددًا على أهمية تعزيز الحوار والتعاون المشترك، كما استعرض دور الهيئة القبطية الإنجيلية في تقديم الخدمات الاجتماعية والتنموية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والتنمية المستدامة، إلى جانب جهودها في تعزيز قيم التعددية والعيش المشترك.

إشادة بالدور المجتمعي للهيئة القبطية الإنجيلية

من جانبه، أعرب القس فريدمان إيسلر عن تقديره للدكتور القس أندريه زكي، معبرًا عن سعادته بزيارة الهيئة القبطية الإنجيلية، ومشيدًا بدورها الإنساني والاجتماعي، خصوصًا في تعزيز الحوار والتعايش المشترك. كما أكد على أهمية استمرار التعاون بين الكنائس الألمانية والمجتمع المصري في مختلف المجالات.

وكان في استقبال الوفد عدد من قيادات الهيئة القبطية الإنجيلية، من بينهم ممتاز جرجس بشاي، نائب رئيس الهيئة، وسميرة لوقا، رئيس قطاع أول للحوار، والمهندس مايكل الضبع، رئيس قطاع التمويل والاستثمار، بالإضافة إلى أماني لطيف، مدير أول دار الثقافة، وإيمان ممدوح، مدير برامج بناء السلام، حيث قدّموا عرضًا شاملًا لأنشطة الهيئة ودورها في خدمة المجتمع المصري.



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