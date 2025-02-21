انقطاع مياه الشرب عن هذه المناطق في أسوان

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى قطاع إدفو بأسوان، عن قطع مياه الشرب في بعض المناطق، وذلك بعد توقف محطات المياه عن العمل بسبب وجود بقعة زيت في النيل.

المتابعة فى معامل الشركة

وذكرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان في بيان لها، أنه تتم المتابعة من قبل معامل الشركة ومهندسين ومشرفين المحطات على مدار اليوم.

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