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استمرار سوق اليوم الواحد بالمنصورة الجمعة والسبت من كل أسبوع

سوق اليوم الواحد
سوق اليوم الواحد بالمنصورة، فيتو

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار سوق اليوم الواحد لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة الجمعة والسبت، بالمنصورة أمام سور مصنع الألبان بشارع قناة السويس، كما يقام بمدن ومراكز الدقهلية، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي بالتعاون والتنسيق بين المحافظة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن الأسر المصرية.

استمرار سوق اليوم الواحد بالمنصورة وباقي المراكز الجمعة والسبت أسبوعيا

وأوضح "مرزوق" أن السوق يعرض جميع السلع الأساسية بتخفيضات كبيرة في ظل حرص الحكومة على توفيرها، ومنها على سبيل المثال، الزيت، السكر، الأرز، البقوليات، التوابل، ومنتجات الأجبان والألبان، وسلع رمضان، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن المجمدة، والأسماك بأسعار تبدأ من 25 جنيها حتى 60 جنيها، والخضروات والفواكه، بتخفيضات في الأسعار تصل إلى أكثر من 30%، مقارنة بأسعارها في المحال العامة والأسواق، مع تقديم منتجات غذائية عالية الجودة، مما يتيح للمواطنين شراء احتياجاتهم اليومية من السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

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