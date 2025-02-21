عملاقة المذيعات.. ذكرى اغتيال سلوى حجازي.. أول مذيعة تحاور كوكب الشرق.. وهذه كواليس رحيلها

سلوى حجازى، مذيعة من الجيل الأول لمذيعات التليفزيون، لقبت بالفراشة، صاحبة وجه جميل وابتسامة، اشتهرت بأسلوبها الراقي في الحوار، امتلكت شهرتها مع برامج الصغار وخاصة "عصافير الجنة"، ورغم ذلك فى تملك القدرة على محاورة عمالقة الفن والأدب من الزمن الجميل أمثال يوسف وهبي ومحمد عبد الوهاب ويوسف ادريس وبديع خيري ونزار قباني، أيضا قدمت العديد من البرامج التليفزيونية للصغار والكبار، فى مثل هذا اليوم عام 1973 رحلت على أيدي الغدر والخيانة فى حادث طائرة.

المذيعة سلوى حجازي أولى المذيعات التى سجلت حوارا تليفزيونيا مع كوكب الشرق أم كلثوم التى لا تفضل اللقاءات التليفزيونية، ومن هنا كانت كوكب الشرق أم كلثوم تختارها من دون المذيعات لترافقها في رحلاتها، ومن أشهر هذه الرحلات إلى المغرب العربي، كما رافقتها في رحلتها لجمع تبرعات المجهود الحربي في باريس ولندن.

سلوى حجازى اختارتها أم كلثوم لمرافقتها فى رحلاتها



في مثل هذا اليوم 21 فبراير 1973 اغتالت يد الغدر المذيعة التلفزيونية الجميلة سلوى حجازي، وهي في الأربعين من عمرها، وذلك أثناء عودتها من ليبيا في مهمة تلفزيونية، وكانت على الرحلة 114 للطائرة القادمة من طرابلس إلى مطار القاهرة التي ضلت طريقها إلى سيناء ـ وكانت محتلة في ذلك الوقت ـ فأسقطت الطائرة المدنية التابعة للخطوط الليبية التي كانت تقلها سلوى حجازي بصاروخ إسرائيلي انطلق من طائرة الفانتوم الإسرائيلية، وراح ضحيتها 106 من ركاب الطائرة بما فيهم سلوى حجازي والمخرج عواد مصطفى، وصالح بويصير وزير خارجية ليبيا ليلقوا جميعا حتفهم.

سلوى حجازى مذيعة الأطفال



واعترفت المراجع الإسرائيلية بأن ضرب الطائرة الليبية كان بأمر من موشى ديان وزير الدفاع الاسرائيلى شخصيا بالرغم من علمه بأنها طائرة مدنية لكنه قصد توجيه درسا للمصريين ولرفض الطيار الفرنسي الهبوط في إسرائيل.

شكوى دولية لم ينظر فيها

وفي عام 2003 وبعد ثلاثين عاما من رحيلها وتوقيع اتفاقيات السلام مع إسرائيل رفعت أسرة المذيعة سلوى حجازي دعوى قضائية دولية أمام القضاء الفرنسي بالتنسيق مع أسرة الطيار الفرنسي قائد الطائرة الذي راح ضحية الحادث ضد إسرائيل وكذلك أسرة الضحية الثانية المخرج مصطفى عواد واصفين ما حدث بأنه جريمة حرب خاصة وأن منظمة الطيران المدني أدانت إسرائيل والقت مسئولية الحادث عليها، إلا أنه حتى الآن لم يتم في الدعوى أي خطوة.

ولدت المذيعة سلوى حجازي عام 1933 في حي العباسية، وهي من محافظة بورسعيد، ووالدها من أكبر القضاة الذين حكموا على المتهمين بالإعدام في قضية ريا وسكينة، درست بمدرسة الليسيه فرانسيه، وتخرجت من كلية الآداب جامعة القاهرة قسم لغات شرقية، كما درست بمعهد النقد الفني وحصلت على البكالوريوس منه، التحقت مجال الإعلام بالصدفة حين دفعت بها إحدى قريباتها للتقدم لاختبارات المذيعات، وتم قبولها، وبدأت مذيعة لنشرة اللغة الفرنسية لمدة أربع سنوات، انتقلت بعدها لتقديم برامج المنوعات،

عملت إعلامية بالصدفة

حول عملها بالإعلام قالت سلوى حجازى: كنت اتمنى العمل فى السلك الديبلوماسى لأنى أحب الرحلات والسفر والسلك الديبلوماسي يحقق لى هذا الهدف وقادتنى الصدفة للعمل مذيعة بالتليفزيون.

من البرامج التي قدمتها سلوى حجازى ونجحت نجاحا كبيرا: ريبورتاج، شريط تسجيل، الفن والحياة، العالم يغني، تحت الشمس، سهرة الأصدقاء، المجلة الفنية، أما أشهر برامج المذيعة سلوى حجازى كان برنامج الأطفال "عصافير الجنة "، ومن خلاله عشقت الاطفال وعشقوها وكانت تقدم برنامجها باسم ماما سلوى سنوات طويلة، وقد جمعت أغلب حواديتها في هذا البرنامج في كتاب "حكايات ماما سلوى" وكانت لديها موهبة وقبولا في سرد الحكايات.

سلوى حجازى فراشة التلفزيون



ترى سلوى حجازى أن إنسان بدون حب إنسان بلا قلب، والحب أقصر طريق للخير، والخير جزيرة عائمة فى محيط ثائر عربيد، والارتباط بين الحب والخير ارتباط شرعى، والزواج استقرار عاطفى ضرورى، وإذا رأى البعض أنه قيد فإنى أرى هذا القيد من حرير، إلا أنها تؤمن دائما بأن مع العسر يسرا وكانت تردد هذه الآية الكريمة باستمرار صباحا ومساء.

سلوى حجازى شاعرة



وإلى جانب عملها كمذيعة تليفزيونية ناجحة وشهيرة تملك سلوى حجازي موهبة كتابة الشعر باللغة الفرنسية، وكان أول ديوان أصدرته "أضواء وظلال" نالت عنه الجائزة الذهبية من مهرجان السعر الفرنسي عام 1964، تبعه الديوان الثاني باسم "أيام بلا نهاية" ونالت عنه الجائزة الذهبية لمهرجان الشعر الفرنسي الدولي عام 1965، أيضا مثلت سلوى حجازي مصر في العديد من المؤتمرات الدولية، منحها الرئيس السادات وسام العمل من الدرجة الأولى باعتبارها من شهداء الوطن ومنحها مبارك وسام الاستحقاق.

رثاء فؤاد الحداد

رثى الشاعر فؤاد حداد سلوى حجازى فى قصيدة بعنوان "سلوى العزيزة"، يقول فيها: يا فجر تلميذة في جناين أم.. ضحكتها مسموعة وملاكها لطيف / الورد كان خايف يلاقي الخريف.. قدمك عليه السعد فتح لهم.

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