أماكن دخول جمهور الأهلي والزمالك استاد القاهرة لحضور مباراة القمة

حدد استاد القاهرة الدولي، بوابات دخول الجماهير لحضور قمة الأهلي والزمالك، مساء غد السبت، في المواجهة التي تقام ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ونشرت صفحة استاد القاهرة عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، خط سير جمهور الفريقين قبل لقاء الغد المُرتقب بين الأهلي والزمالك وجاء كالتالي:

- الدرجة الثالثة يمين من بوابة طريق النصر.

- الدرجتين الثانية والثالثة شمال من شارع صلاح سالم.

- الدرجتان الأولى يمين والأولى شمال والـvip من بوابة آل رشدان.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

ويصطدم الأهلي مع نادي الزمالك في مباراة القمة، والمقرر أن تجمع بينهما في السابعة مساء غدا السبت الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

القيمة السوقية لـ الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

وتبلغ القيمة السوقية للنادي الأهلي 33.90 مليون يورو، ويعد الثلاثي وسام أبو علي وإمام عاشور وأشرف بن شرقي أغلى ثلاثة لاعبين في القلعة الحمراء بقيمة 3.5 مليون يورو لكل منهم.

فيما تبلغ القيمة السوقية لنادي الزمالك 15.55 مليون يورو، ويعد أحمد سيد زيزو أغلى لاعب في قائمة الأبيض بقيمة 4 ملايين يورو، وفي المركز الثاني نبيل عماد دونجا بقيمة 1.3 مليون يورو، ويأتي حسام عبد المجيد ثالثا بقيمة 600 ألف يورو.

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