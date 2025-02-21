الجمعة 21 فبراير 2025
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رياضة

التفاصيل الكاملة لمواعيد مباريات اليوم الجمعة في دوري المحترفين

دوري المحترفين
دوري المحترفين

دوري المحترفين، تقام اليوم الجمعة 9 مباريات ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة دوري القسم الثاني المجموعة الأولى، بـ"دوري المحترفين". 

 

مواعيد مباريات اليوم في دوري المحترفين

كهرباء الإسماعيلية ضد راية - 3:00 مساء 
الاتصالات ضد المقاولون - 3:00 مساء
أبوقير للأسمدة ضد طنطا - 3:00 مساء
بترول أسيوط ضد بلدية المحلة - 3:00 مساء
سبورتنج ضد منتخب السويس - 3:00 مساء
الداخلية ضد ديروط - 3:00 مساء
القناة ضد أسوان - 3:00 مساء
لافيينا ضد بروكسي - 3:00 مساء
الترسانة ضد المنصورة - 3:00 مساء.

 

وانتهت مباراة وادي دجلة والسكة الحديد بالتعادل الإيجابي 1/1  في المباراة التي اقيمت بينهما، امس الخميس، في افتتاح منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة دوري القسم الثاني المجموعة الأولى، بـ“دوري المحترفين”، وتقام بمشاركة 20 فريقا.

 

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

 

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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