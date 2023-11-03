فتح باب التقدم في الدورة الـ 28 من سيمبوزيوم أسوان للنحت، اعرف الشروط

أعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش عن فتح باب التقدم للدورة الـ 28 من سيمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت على الجرانيت، المقام بمحافظة أسوان خلال الفترة من 15 يناير إلى 5 مارس القادم.

سيمبوزيوم أسوان لفن النحت

وتتضمن الشروط التالي:

1 - يقدم الفنانين الراغبين في المشاركة تصور مجسم لفكرة العمل على الا يقل أكبر ضلع عن 25 سم بأى خامة مناسبة، مصاحبة بسيرة ذاتية وصور لثلاثة أعمال سابقة على أن يتم تسليم الطلبات باليد بمقر صندوق التنمية الثقافية.

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2- لا يزيد حجم العمل عن 3 متر مكعب للفنان الأساسي، ولا يزيد عن 1 متر مكعب لفناني ورشة العمل.

3- يجب أن يكون الفنان متواجد بالسيمبوزيوم طوال فترة الدورة.

4- يجب تقديم الأعمال من 1 نوفمبر حتى 30 نوفمبر.

5- على الفنانين المشاركين إحضار أدواتهم الخاصة.

من جانبه؛ يلتزم صندوق التنمية الثقافية بتحمل الآتي:

- انتقال الفنانين المشاركين من القاهرة إلى مدينة أسوان والعكس.

- الإقامة الفندقية الكاملة للفنانين الأجانب والمصريين، يشمل البرنامج رحلة ثقافية لبعض المعالم السياحية.

ومن المقرر أن يتم إعلان أسماء الفنانين المشاركين في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر القادم.