الفرق بين التوكيل البنكي والعام لإنهاء المعاملات في المصارف

يتساءل العديد من عملاء البنوك عن سبب عدم صلاحية التوكيل العام لإجراء بعض المعاملات البنكية لهم في الفروع التابعين لها.

وكشف مصرفيون أن هناك حالات تحتاج إلى توكيلات بنكية فقط، وتكون هناك صيغة محددة وملزمة هي المعمول بها داخل البنك.

وتابع المصرفيون أن التوكيل البنكي يكون له صيغة محددة وموضح به نصا وتفصيلا الخدمة التي ستتم بموجب هذا التوكيل، منوهين بأنه قبل عمل توكيل يفضل مراجعة الفرع في معرفة الصيغة المحددة من خلال الفرع.

أما التوكيل العام فهو يختلف كثيرا وبعد تساؤلات بعض المواطنين عن معرفة الفرق بين التوكيل الرسمى العام والخاص يوضح المستشار إسلام على سلامة المحامى الفرق بينهما.

وقال غالبا ما يكون هناك مشكلة عند البعض فى التفريق بين التوكيل العام والخاص وقد يتشكك البعض فى التوكيل العام ويظن أنه بمقدور الشخص الذى تم عمل التوكيل له (الوكيل) التصرف بالبيع أو الشراء فى كافة ممتلكات صاحب التوكيل (الموكل).

وأضاف انه فى الحقيقة لا أهمية لاسم التوكيل (عام او خاص) بقدر الأهمية للبنود الواردة فى التوكيل فمن الممكن أن يكون توكيلا خاصا يبيح للوكيل التصرف فى بعض أو كل أملاك الموكل والعكس صحيح فمن الممكن أن يكون توكيلا عاما ولا يبيح إلا تصرفات معينة.

وتابع، وفى سبيل المثال "توكيل رسمي عام فى القضايا" يعتبر هو التوكيل الذى يتم عمله للمحامي وغالبا ما يكون هذا التوكيل بالاسم "توكيل رسمي عام فى القضايا"، ويسمح هذا التوكيل العام فى القضايا للوكيل (المحامى فى هذة الحالة) برفع كافة القضايا بالنيابة عن الموكل والدفاع عنه فى القضايا التى ترفع ضده والكثير من الاعمال المتعلقة بالقضايا كالإقرار بالتصالح أو استلام الأوراق من المحضرين وكل ما يخص القضايا المرفوعة من الموكل أو عليه ولا يقتصر ذلك على السيارات بالطبع وإنما يجوز فى اى شىء فقد يرد التوكيل بالبيع أو الإدارة على منزل أو شركة أو أى شىء آخر.

وأضاف، أن التوكيل الرسمى الخاص فى القضايا يتم عمله ايضا للمحامى ويقتصر هذا التوكيل على السماح للمحامى الحضور والدفاع والمرافعة أو التصالح فى قضية معينة وليس كل ما يخص الموكل من قضايا.

وأشار إلى أن التوكيل الخاص (توكيل بيع سيارة) _(توكيل إدارة سيارة)-(توكيل بيع شىء معين او إدارته)، وفى هذا النوع من التوكيلات لا يمكن للوكيل التصرف إلا حسب ما هو وارد بالتوكيل فقد يقتصر التوكيل على إدارة سيارة معينة أو كافة سيارات الموكل وكذلك الحال بالنسبة للبيع.

وأضاف أن "التوكيل الرسمي العام" يسمح هذا التوكيل للوكيل بأن يقوم بكافة التصرفات من بيع وشراء وإدارة على كافة ممتلكات موكله.

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