بوتين: روسيا وأمريكا تناقشان القضايا الاقتصادية وأسواق الطاقة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: “إننا اتخذنا أول خطوة لاستئناف العمل مع الولايات المتحدة الأمريكية بالمجالات ذات الاهتمام المشترك بما فيها الشرق الأوسط".

أول خطوة لاستئناف العمل مع الولايات المتحدة الأمريكية



وأوضح، في تصريحات صحفية بعد يوم من الاجتماع الأمريكي الروسي في الرياض، أنّ "روسيا والولايات المتحدة تعملان على القضايا الاقتصادية وأسواق الطاقة والفضاء ومجالات أخرى"، مؤكدًا أن "المفاوضات في الرياض جرت في أجواء ودية وكانت نتائجها إيجابية".



وأكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنّه "لا يمكن تسوية الأزمة الأوكرانية من دون رفع مستوى الثقة بين روسيا والولايات المتحدة"، مؤكدًا أنّ الاجتماع الروسي الأمريكي في الرياض كان هدفه زيادة الثقة".

ولفت إلى أنّ "روسيا لم ترفض أبدا الحوار مع أوروبا أو أوكرانيا، ولا نتدخل في العلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة"، مضيفًا "نعطي أولوية كبرى لتسوية الوضع في أوكرانيا"، معلنًا أنّ "روسيا مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات بشأن أوكرانيا".



وأعلن أنه "مستعد بكل سرور للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولكن بعد التحضير المناسب"، وقال: "ليس كافيا مجرد الاجتماع مع ترامب بل يتعين العمل على حل القضايا الأكثر أهمية بما في ذلك أوكرانيا".

وأضاف بوتين "ترامب وعد بحل الأزمة الأوكرانية سريعا لكنه غير موقفه بعد تلقيه معلومات في منصبه الرئاسي وهذا أمر طبيعي"، وتابع: "لا مبرر لرد الفعل الأوكراني على اجتماع الرياض ولم يستبعد أحد كييف من عملية التفاوض".

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