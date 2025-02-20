رمضان صحي، تجنب هذه العادات الغذائية الخاطئة واستمتع بصيام مريح

مع حلول شهر رمضان المبارك، يسعى الكثيرون إلى اغتنام هذه الفرصة لتحسين عاداتهم الغذائية، ومع ذلك، يقع البعض في أخطاء شائعة قد تؤثر سلبًا في صحتهم وتسبب لهم مشاكل هضمية وإرهاقًا.



أبرز العادات الغذائية الخاطئة في رمضان

وأوضح الدكتور عمرو البهنساوي، الأستاذ بالمركز القومي للبحوث أبرز العادات الغذائية الخاطئة في رمضان ومنها الإفطار على أطعمة دهنية ومقلية، حيث يبدأ البعض إفطارهم بأطعمة غنية بالدهون، مثل المقليات والحلويات الثقيلة، مما يسبب عسر الهضم وزيادة الوزن، لافتًا إلى أنه من المهم البدء بالتمر والماء، ثم تناول وجبة خفيفة ومتوازنة.



والخطأ الثاني الذي رصده الدكتور عمرو البهنساوي هو تناول كميات كبيرة من الطعام دفعة واحدة، فبعد ساعات طويلة من الصيام، يميل البعض إلى الإفراط في تناول الطعام بسرعة، مما يرهق المعدة ويؤدي إلى الشعور بالانتفاخ والخمول، لافتا إلى أنه يجب تناول الطعام تدريجيًا ومضغه جيدًا.



وتابع الأستاذ بالمركز القومي للبحوث أن قلة شرب الماء تعتبر من أبرز العادات الخاطئة في رمضان، حيث يعتمد البعض على المشروبات الغازية والعصائر المحلاة بدلًا من الماء، مما يؤدي إلى الجفاف وزيادة العطش أثناء النهار، مشددا على أهمية شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور للحفاظ على ترطيب الجسم.



ولفت البهنساوي إلى أن البعض يهمل وجبة السحور أو يكتفي بأطعمة غير مشبعة، مما يؤدي إلى الشعور بالجوع والإرهاق خلال النهار، مشيرا إلى أنه يجب تناول وجبة سحور متوازنة تحتوي على البروتينات والألياف.



وحذر البهنساوي من الإفراط في تناول الحلويات، حيث تكثر الحلويات في رمضان، لكن استهلاكها بكميات كبيرة يسبب ارتفاع السكر في الدم وزيادة الوزن، والأصح هو استبدالها بالفواكه أو الحلويات الصحية.



نصائح لصيام صحي

وقدم الأستاذ بالقومي للبحوث بعض النصائح لصيام صحي ومنها:

تناول وجبات متوازنة تحتوي على البروتينات والألياف والدهون الصحية.

شرب 8 أكواب من الماء يوميًّا.

ممارسة النشاط البدني الخفيف بعد الإفطار.

تقليل الكافيين والمشروبات المحلاة.

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