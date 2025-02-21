استعدادات الأهلي لقمة السبت.. كولر يضع خطة عبور الزمالك.. السويسري يستقر على كتيبة الشياطين الحمر.. وبن شرقي وعبد الله أبرز المفاجآت

تترقب جماهير الكرة المصرية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك على ملعب إستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

واستقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تشكيل الفريق لمباراة القمة أمان الزمالك.

تشكيل الأهلي الاقرب لمباراة القمة

حراسة المرمي: محمد الشناوي

الدفاع: كريم الدبيس - مصطفى العش - رامي ربيعة - محمد هاني.

الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - عمرو السولية.

الهجوم: حسين الشحات - إمام عاشور - جراديشار.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي اليوم، تحضيراته لمباراة الزمالك المرتقبة غدا السبت.

وتشهد تدريبات الأهلي الأخيرة اليوم مراجعة الخطة المرتقبة للفريق وأيضا محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين من اجل تجهيزهم لمباراة الغد أمام الغريم التقليدي نادي الزمالك.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي الزمالك في مباراة القمة، والمقرر أن تجمع بينهما في السابعة مساء غدا السبت الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتبث مباراة الديربي عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

وقالت مصادر داخل فريق الكرة بالنادي الأهلي إن مارسيل كولر المدير الفني للفريق يجهز لمباغتة الزمالك بثنائى الفريق أشرف بن شرقي ومحمد عبد الله كأحد الأوراق الهجومية الرابحة على مقاعد البدلاء، حيث سيكون للثنائى دور كبير فى مباراة القمة المرتقبة امام الزمالك غدا، خاصة أشرف بن شرقي الذى قرر مارسيل كولر ضمه لقائمة المباراة بعد إعلان جاهزيته عقب التعافي من الإصابة بشد من الدرجة الأولى بالعضلة الأمامية.

كما تواجد محمد عبد الله الجناح الشاب بقوة فى الحسابات الفنية بعد تألقه مؤخرًا مع الفريق امام الاسماعيلي فى المباراة التى حسمها الاهلي برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة الـ14 بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل ضمن مفاجآت السويسري مارسيل كولر ايضا للمباراة أحمد رضا لاعب خط الوسط الذى تألق بشدة مؤخرًا فى مباراة الاسماعيلي وايضا وأصبح أحد أبرز الأوراق التى يمكن الاعتماد عليها فى المباراة خاصة بعد إصابة محمد مجدي أفشة لاعب الفريق وتأكد غيابه عن المباراة بسبب شكواه من الإصابة فى السمانة.

القيمة السوقية لـ الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

وتبلغ القيمة السوقية للنادي الأهلي 33.90 مليون يورو، ويعد الثلاثي وسام أبو علي وإمام عاشور وأشرف بن شرقي أغلى ثلاثة لاعبين في القلعة الحمراء بقيمة 3.5 مليون يورو لكل منهم.

فيما تبلغ القيمة السوقية لنادي الزمالك 15.55 مليون يورو، ويعد أحمد سيد زيزو أغلى لاعب في قائمة الأبيض بقيمة 4 ملايين يورو، وفي المركز الثاني نبيل عماد دونجا بقيمة 1.3 مليون يورو، ويأتي حسام عبد المجيد ثالثا بقيمة 600 ألف يورو.

ووفقا للأرقام السابق ذكرها فإن الأهلي أكثر من ضعف القيمة السوقية للزمالك، بينما زيزو هو أغلى لاعب في قائمة الفريقين.

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