تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة القمة أمام الزمالك

تترقب جماهير الكرة المصرية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك على ملعب إستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي الاقرب لمباراة القمة

حراسة المرمي: محمد الشناوي

الدفاع: كريم الدبيس - مصطفى العش - رامي ربيعة - محمد هاني

الوسط: اكرم توفيق - مروان عطية - عمرو السولية

الهجوم: حسين الشحات - امام عاشور - جراديشار

ويختتم الفريق الاول لكرة القدم بالنادى الأهلي اليوم تحضيراته لمباراة الزمالك المرتقبة غدا السبت.

وتشهد تدريبات الاهلي الاخيرة اليوم مراجعة الخطة المرتقبة للفريق وايضا محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين من اجل تجهيزهم لمباراة الغد امام الغريم التقليدي نادي الزمالك.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي الزمالك في مباراة القمة، في السابعة مساء غدا السبت الموافق 22 فبراير ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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