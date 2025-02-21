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خارج الحدود

لماذا اجتماع الرياض "غير رسمي"؟ خبير يوضح

قمة الرياض، فيتو
قمة الرياض، فيتو

أكد الدكتور محمد عز العرب، الخبير بمركز الأهرام للدراسات، أن طبيعة اجتماع الرياض غدا- سواء كان رسميًّا أم غير رسمي- تحمل دلالات مختلفة.

 

موقف الجامعة العربية 

وأوضح أنه في حال كان الاجتماع رسميًّا، فسيكون تعبيرًا واضحًا عن موقف الجامعة العربية، بينما إذا كان غير رسمي، فسيشكل لقاءً تمهيديًا لـ القمة العربية المرتقبة في القاهرة يوم 4 مارس.

 

مواجهة التهديدات والمخاطر التي تحيط بالقضية الفلسطينية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاجتماع يأتي في سياق الدفاع عن الأمن القومي العربي في مواجهة التهديدات والمخاطر التي تحيط بالقضية الفلسطينية، والتي عانت خلال العقد ونصف الماضي من تراجع نسبي في أولويات الدول العربية مقارنة بملفات أخرى.

 

عودة قوية لاهتمام العرب بالقضية الفلسطينية

وأشار إلى أن هناك عودة قوية لاهتمام الدول العربية المحورية بالقضية الفلسطينية، وعلى رأسها مصر، السعودية، الإمارات، الأردن، البحرين، وقطر، وذلك مقارنة بفترات سابقة ركزت فيها الدول العربية على تعزيز وحدة الدولة الوطنية والتصدي لتهديدات التنظيمات الإرهابية.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا الجمعة في اجتماع غير رسمي حول القضية الفلسطينية، وذلك بمشاركة قادة كل من والسعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين والأردن.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم  إلى الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة في اجتماع غير رسمي حول القضية الفلسطينية، وذلك بمشاركة قادة كل من مصر والسعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين والأردن.

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