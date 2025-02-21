الأندية المتأهلة إلى دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي

الدوري الأوروبي، اكتمل عقد المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي بعد انتهاء مباريات الإياب لدور المحلق.

الأندية المتأهلة إلى دور الـ 16 لبطولة الدوري الأوروبي

وتأهلت أندية روما الإيطالي وألكمار وأياكس أمستردام الهولنديين وريال سوسيداد الإسباني وفيكتوريا بلزن التشيكي وفنربخشة التركي وبودو جليمت النرويجي وستيوا بوخارست الروماني إلى دور الـ16 بالبطولة الأوروبية.

والتحقت الأندية المتأهلة في أعقاب الملحق بثمانية أندية حجزت مقاعدها في ثمن النهائي منذ مرحلة الدوري وهي: مانشستر يونايتد وتوتنهام الإنجليزيين ولاتسيو الإيطالي وأتلتيك بيلباو الإسباني ورينجيرز الإسكتلندي وأولمبياكوس اليوناني وآينتراخت فرانكفورت الألماني وليون الفرنسي.

وفاز روما الإيطالي (3 ـ 2) على بورتو في ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية ليبلغ ثمن النهائي بعدما تعادل الفريقان (1 ـ 1) ذهابًا.

وسجل كل من باولو ديبالا (35 و39) ونيكولو بيسيلي (83) أهداف روما فيما دوَّن صامويل أوموروديون (27) ولاعب روما ديفين رينش (خطأ في مرماه 90+6) هدفي بورتو.



يذكر أن مواجهة الذهاب التي دارت على أرضية ملعب الدراجاو انتهت بالتعادل 1-1.

وحقق بودو جليمت النرويجي فوزا باهرا على تفينتي الهولندي (5 ـ 2) بعد تمديد الوقت ليبلغ ثمن النهائي بعدما أنهى اللقاء في وقته القانوني بالفوز (2 ـ 1) وهي النتيجة ذاتها التي فاز بها تفينتي منذ أسبوع.

واحتاج أياكس الهولندي بدوره إلى الوقت الإضافي لتسجيل هدف التأهل على حساب سانت جالواز البلجيكي بمجموع نتيجتي الذهاب والإياب (3 ـ 2).



كما بلغ فيكتوريا بلزن التشيكي الدور ذاته بعدما اكتسح ضيفه فيرنكفاروش المجري 3 ـ0 ردًّا على مباراة الذهاب في بودابست والتي فاز فيها فيرنكفاروش بهدف دون رد.

وفاز ريال سوسيداد الإسباني على ميتيلاند الدانماركي 5 ـ 2 ليعزز تفوقه ذهابا (2 ـ 1) ويتأهل للدور القادم بنتيجة إجمالية (7 ـ 3) بين الذهاب والعودة.

كما بلغ فنربشخه التركي وستيوا بوخارست الدور ذاته بتعادل الأول أمام أندرلخت البلجيكي (2 ـ 2) وفوز الثاني على باوك سالونيك اليوناني (2 ـ 0).

قرعة الدوري الأوروبي

ويتم سحب قرعة الدور ثمن النهائي من الدوري الأوروبي اليوم الجمعة على أن تقام مباريات الذهاب في هذا الدور يوم 6 مارس فيما تدور مواجهات العودة يوم 13 من الشهر ذاته.

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