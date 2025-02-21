الجمعة 21 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نادر السيد: الزمالك قادر على تحقيق الألقاب والبطولات في الظروف الصعبة

نادر السيد،فيتو
نادر السيد،فيتو

أكد نادر السيد، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض هدفه هو الحفاظ على لقب الكونفدرالية، مشددا على تفاؤله بالقرعة في هذه النسخة حتى الدور النهائي.

وقال السيد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك قادر على تحقيق الألقاب والبطولات في الظروف الصعبة، وبكل تأكيد الزمالك مُرشح لحصد أي بطولة يتواجد فيها ولقب الكونفدرالية سيبقي في نادينا أيضًا هذا الموسم".

وأضاف: "مباراة القمة مهمة جدا بالنسبة للاعبي الزمالك من أجل مصالحة الجماهير واستعادة الثقة والعودة إلى طريق الانتصارات في ظل المنافسة الصعبة هذا الموسم على لقب الدوري".

وكان نادي الزمالك قد تلقى خطابًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بتحديد يوم 2 أبريل المقبل موعدًا لمباراة الذهاب أمام ستيلينبوش الجنوب إفريقي في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، على أن تقام المباراة بجنوب أفريقيا، في حين ستقام مباراة العودة يوم 9 أبريل على إستاد القاهرة الدولي.

 

وأسفرت قرعة الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن مواجهة الفائز من  الزمالك وستيلينبوش الجنوب إفريقي للفائز من مواجهة المصري البورسعيدي وسيمبا التنزاني.

 

جدير بالذكر أن الزمالك كان قد تأهل لدور الثمانية بعدما تصدر المجموعة الرابعة برصيد 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين.

 

الفرق الصاعدة لربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية 

وفي مسابقة كأس الكونفدرالية، تأهل حامل اللقب الزمالك بعد تصدره لمجموعته، وجاء المصري البورسعيدي في المركز الثاني، كما تأهل شباب قسنطينة واتحاد العاصمة من الجزائر، وانضم إليهم نهضة بركان المغربي وصيف بطولة العام الماضي، وأسيك ميموزا الإيفواري، وسيمبا التنزاني، ونادي ستيلينبوش الجنوب إفريقي الوافد الجديد على مسابقات الاتحاد الإفريقي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نادر السيد الزمالك الكونفدرالية قناة نادي الزمالك مباراة القمة

مواد متعلقة

نصر إبراهيم: الزمالك يتطلع للحفاظ على الكونفدرالية وهذا ما سيفعله بيسيرو

اتحاد الكرة: لن نسمح بابتزازنا من شركة الـVAR وهذا موقفنا من غيابه عن مباراة القمة

ماذا يفعل إمام عاشور بقميص الأهلي في مواجهة الزمالك

حقيقة قرار الزمالك بالإطاحة بعبد الواحد السيد قبل القمة

الأكثر قراءة

حالة الطقس اليوم الجمعة 21 فبراير 2025، بداية الموجة شديدة البرودة

يستحقون الإبادة الكاملة، أول تعليق أمريكي على إعلان إسرائيل تسلم "جثة مجهولة"

التهجير هيفرض عليكم شئتم أم أبيتم، إسرائيل تمطر سكان غزة بمنشورات "مستفزة"

لماذا اجتماع الرياض "غير رسمي"؟ خبير يوضح

سعر الفاكهة اليوم بسوق العبور، ارتفاع البرتقال والجوافة وتراجع الكانتلوب 3 جنيهات

فاركو يستدرج مودرن سبورت في لقاء الجريحين بالدوري المصري

سعر ومواصفات هاتف ريلمي realme C75، بعد إطلاقه رسميا

اليوم، إجراء قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، اعرف الموعد والقناة الناقلة

منوعات

المزيد

شاهد، أحداث الشغب في المدرجات التي أوقفت مباراة بالدوري الأوروبي

ضبط مصريين وسوريين في الكويت باعوا وركبوا عوادم سيارات تسبب إزعاجا للمواطنين

القبض على لص يسرق ملابس النساء من أحد المساجد بتركيا

مصرع ملكة جمال فلوريدا في حادث سير

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 20 فبراير 2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 20-2-2025 في الأسواق

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس (آخر تحديث)

علف الصويا يسجل تراجعا جديدا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أجواء شتوية بامتياز تضرب البلاد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 21 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 21 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 21 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية