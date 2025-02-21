نادر السيد: الزمالك قادر على تحقيق الألقاب والبطولات في الظروف الصعبة

أكد نادر السيد، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض هدفه هو الحفاظ على لقب الكونفدرالية، مشددا على تفاؤله بالقرعة في هذه النسخة حتى الدور النهائي.

وقال السيد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك قادر على تحقيق الألقاب والبطولات في الظروف الصعبة، وبكل تأكيد الزمالك مُرشح لحصد أي بطولة يتواجد فيها ولقب الكونفدرالية سيبقي في نادينا أيضًا هذا الموسم".

وأضاف: "مباراة القمة مهمة جدا بالنسبة للاعبي الزمالك من أجل مصالحة الجماهير واستعادة الثقة والعودة إلى طريق الانتصارات في ظل المنافسة الصعبة هذا الموسم على لقب الدوري".

وكان نادي الزمالك قد تلقى خطابًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بتحديد يوم 2 أبريل المقبل موعدًا لمباراة الذهاب أمام ستيلينبوش الجنوب إفريقي في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، على أن تقام المباراة بجنوب أفريقيا، في حين ستقام مباراة العودة يوم 9 أبريل على إستاد القاهرة الدولي.

وأسفرت قرعة الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن مواجهة الفائز من الزمالك وستيلينبوش الجنوب إفريقي للفائز من مواجهة المصري البورسعيدي وسيمبا التنزاني.

جدير بالذكر أن الزمالك كان قد تأهل لدور الثمانية بعدما تصدر المجموعة الرابعة برصيد 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين.

الفرق الصاعدة لربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية

وفي مسابقة كأس الكونفدرالية، تأهل حامل اللقب الزمالك بعد تصدره لمجموعته، وجاء المصري البورسعيدي في المركز الثاني، كما تأهل شباب قسنطينة واتحاد العاصمة من الجزائر، وانضم إليهم نهضة بركان المغربي وصيف بطولة العام الماضي، وأسيك ميموزا الإيفواري، وسيمبا التنزاني، ونادي ستيلينبوش الجنوب إفريقي الوافد الجديد على مسابقات الاتحاد الإفريقي.

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