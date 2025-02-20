الدوري الأوروبي، ريال سوسيداد يتقدم على ميتييلاند 3-2 في شوط أول مثير (صور)

تقدم ريال سوسيداد الإسباني على نظيره ميتييلاند الدنماركي 3-2، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب انويتا في إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

سجل ثلاثية ريال سوسيداد كل من برايس مينديز ولوكا سوسيتش ولوكا سوسيتش في الدقائق 5 و18 و45، فيما سجل هدفي ميتييلاند أدم بوكسا من ركلة جزاء في الدقيقة 24، وداريو أوسوريو في الدقيقة 38.

مباراة الذهاب بين ريال سوسيداد الإسباني وميتييلاند الدنماركي

وكان فريق ميتييلاند الدنماركي خسر أمام نظيره ريال سوسيداد الإسباني بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت على ملعب إم سي إتش أرينا، مساء الخميس الماضي، في ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

تشكيل ريال سوسيداد الإسباني ضد ميتييلاند الدنماركي

تشكيل ميتييلاند الدنماركي ضد تشكيل ريال سوسيداد الإسباني

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