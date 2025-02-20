الخميس 20 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الأوروبي، ريال سوسيداد يتقدم على ميتييلاند 3-2 في شوط أول مثير (صور)

ريال سوسيداد وميتييلاند
ريال سوسيداد وميتييلاند

تقدم ريال سوسيداد الإسباني على نظيره ميتييلاند الدنماركي 3-2، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب انويتا في إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

سجل ثلاثية ريال سوسيداد كل من برايس مينديز ولوكا سوسيتش ولوكا سوسيتش في الدقائق 5 و18 و45، فيما سجل هدفي ميتييلاند أدم بوكسا من ركلة جزاء في الدقيقة 24، وداريو أوسوريو في الدقيقة 38.

الصورة

مباراة الذهاب بين ريال سوسيداد الإسباني وميتييلاند الدنماركي

وكان فريق ميتييلاند الدنماركي خسر أمام نظيره ريال سوسيداد الإسباني بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت على ملعب إم سي إتش أرينا، مساء الخميس الماضي، في ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

تشكيل ريال سوسيداد الإسباني ضد ميتييلاند الدنماركي

الصورة

تشكيل ميتييلاند الدنماركي ضد تشكيل ريال سوسيداد الإسباني 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ريال سوسيداد ميتييلاند الدورى الأوروبي بطولة الدوري الأوروبي ميتييلاند الدنماركي ريال سوسيداد الإسباني

مواد متعلقة

تاريخ مواجهات الزمالك ضد أندية جنوب أفريقيا بعد صدام ستيلنبوش بربع نهائي الكونفدرالية

حسين لبيب يزور أحمد عبد الحليم بالمستشفى بعد إجرائه عملية جراحية

أول تعليق من الزمالك على مواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي بربع نهائي الكونفدرالية

كل ما تريد معرفته عن ستيلينبوش الجنوب إفريقي منافس الزمالك بالكونفدرالية

الزمالك يتلقى خطابا من كاف بموعد مواجهة ستيلينبوش في الكونفدرالية

موعد مباراة الزمالك وستيلنبوش الجنوب إفريقي في ربع نهائي الكونفدرالية والقنوات الناقلة

تاريخ مواجهات القطبين قبل القمة 129.. الأهلي يفوز في 59 مباراة والزمالك 29.. وحسام عاشور الأكثر مشاركة بـ38 لقاء

شوط أول سلبي بين بايرن ميونخ وسيلتك في دوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة

الحكومة تكشف موعد صرف الزيادة الجديدة في المرتبات والمعاشات

شعبة الذهب: 5000 جنيه سعر الجرام عيار 21 في 2025

حقيقة قرار الزمالك بالإطاحة بعبد الواحد السيد قبل القمة

أول تعليق من كتائب القسام على انفجار تل أبيب

أمطار تضرب عدة محافظات غدا الجمعة

أمين الفتوى يكشف عن عبادة يجوز أداؤها عن الغير بشروط (فيديو)

بعد انفجار 3 حافلات بتل أبيب، إيقاف حركة القطار الخفيف بمنطقة بات يام بشكل كامل

هل يجوز أداء صلاة التراويح في المنزل؟ شوقي علام يُجيب

منوعات

المزيد

القبض على لص يسرق ملابس النساء من أحد المساجد بتركيا

مصرع ملكة جمال فلوريدا في حادث سير

إقبال متوسط من المواطنين على مهرجان التمور بالزمالك في الساعات الأولى من افتتاحه (صور)

مصر تفوز ببطولة البحر الأحمر لصيد الأسماك بالجونة وتتأهل لكأس العالم

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 20 فبراير 2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 20-2-2025 في الأسواق

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس (آخر تحديث)

علف الصويا يسجل تراجعا جديدا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

المزيد

انفوجراف

خدمات جديدة تقدمها السكك الحديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اشتريت سيارة ووجدت بها عيبًا فهل يجوز لي بيعها دون أن أُبين هذا العيب؟ الأزهر يرد

أمين الفتوى يكشف عن عبادة يجوز أداؤها عن الغير بشروط (فيديو)

ما هي حقيقة أمية الصحابة؟ داعية إسلامي يوضح(فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية