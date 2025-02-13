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رياضة

تشكيل مباراة ميتييلاند ضد ريال سوسيداد في الدوري الأوروبي

ريال سوسيداد، فيتو
ريال سوسيداد، فيتو

يستضيف فريق ميتييلاند الدنماركي نظيره ريال سوسيداد الإسباني، على ملعب إم سي إتش أرينا، مساء اليوم الخميس، في ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

وتقام مباراة العودةفي إسبانيا، يوم الخميس المقبل.

تشكيل ميتييلاند ضد ريال سوسيداد 

حراسة المرمى: جوناس لوسل.

خط الدفاع: جويل اندرسون، عثمان دياو، مادس بيتش سورينسن، باولو فيكتور دا سيلفا.

خط الوسط: دينيل كاستيو، داني سيلفا، أوليفييه سورنسن.

خط الهجوم: داريو أوسوريو، أدم بوكسا، أرال سيمسير.

تشكيل ريال سوسيداد أمام ميتييلاند 

حراسة المرمى: أوناي ماريرو.

خط الدفاع: جون أرامبورو، أرتيز إيلوستوندو، جون باتشيكو.

خط الوسط: جون بالدا، تاكيفوسا كوبو، جون أندير أولاساجاستي، برايس مينديز، بابلو مارين.

خط الهجوم: إندير بارينتشيا، أوري أوسكارسون.

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