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سياسة

عبد المحسن سلامة: تعيين المؤقتين بات ضرورة ولدي رؤية في هذا الملف

الكاتب الصحفي عبد
الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، فيتو

قال الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين الأسبق، والمرشح على نفس الموقع في انتخابات التجديد النصفي لنقابة، إن فتح باب التعيين في الصحافة القومية بات ضرورة، وذلك من واقع خبرتي كرئيس لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام، المؤسسات القومية يجب أن تفتح بابها لتعيين الصحفيين، وإلا تتعرّض للاندثار.

ملف المؤقتين في الصحف القومية 

وأضاف في تصريحات صحفية: "لديّ رؤية في ذلك، وسأعمل على إجراءات إيجابية في هذا الملف، ويجب ألا يكون هذا التعيين وقتيًا، يُغلق بعد تعيين جميع المؤقتين، ولكن أن تكون هناك سياسة دائمة لفتح باب التعيينات في المؤسسات القومية بشكل دائم.

 

وتابع: "لديّ مشروع أرى ضرورة أن تضعه الدولة على مائدتها، ويكون أولوية لها في خطة التعيين بالمؤسسات والهيئات الحكومية، وهو "أربعة مقابل واحد"؛ ما يعني تعيين شخص واحد في مقابل أربعة أشخاص يخرجون على المعاش، حتى أصل إلى التوازن المثالي، ثم يصبح واحد مقابل واحد".

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