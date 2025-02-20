عبدالمحسن سلامة: سأتقدم بشكوى لنقابة الصحفيين حال تجاوز أي زميل في حق المرشحين للتجديد النصفي

قال الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين الأسبق، والمرشح على منصب نقيب الصحفيين بانتخابات التجديد النصفي، إن الانتخابات هي معركة تطول أو تقصر، في النهاية كلنا زملاء في المهنة، تحت مظلة النقابة.

أخلاقيات الترشح

وطالب خلال عقد اللجنة المشرفة على الانتخابات اجتماعًا مع المرشحين، اليوم، بعدم التجاوز في حق المرشحين المنافسين، بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأضاف: "أي تجاوز سأراه في حق أي مرشح على فيسبوك، سأقوم بتقديم شكوى ومذكرة للنقابة لإحالة المُسيء للتحقيق، وأطالب الجميع القيام بذلك، السب والقذف يقلل من قدرنا جميعًا".

قانون نقابة الصحفيين ولائحته

وفيما يخص مطالب تأجيل الجمعية العمومية، طالب "سلامة" بضرورة الالتزام بقانون إنشاء النقابة ولائحته الداخلية في هذا الشأن، ودعوة الجمعية العمومية يوم 7 مارس، حتى ولو كانت هذه الدعوات بهدف التيسير على الزملاء من المسلمين والمسيحيين، أو خلق مناخ مريح نفسيًا وجسديًا للمرشحين، بسبب انعقاد الانتخابات في شهر رمضان المبارك وعيد القيامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.