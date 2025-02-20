الخميس 20 فبراير 2025
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محافظات

"بالمودة هنكمل حياتنا".. استمرار تدريبات المخطوبين في الدقهلية

تدريب مودة للمخطوبين
تدريب مودة للمخطوبين بالدقهلية.، فيتو

أعلن تضامن الدقهلية استمرارا لتدريبات مودة المتخصصه للمخطوبين التي تجوب مراكز محافظة الدقهلية تحت شعار "بالمودة هنكمل حياتنا "في اطار جهود الدولة المصرية للحفاظ على كيان الاسرة المصرية.

حيث تم  اليوم تنفيذ  تدريب مودة للمخطوبين بمضيفه جمعيه ابناء دماص مركز ميت غمر  وبحضور الشباب المقبلين علي الزواج.

وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزير التضامن الإجتماعي واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وإشراف الدكتورة هاله عبد الرازق جودة مدير مديريه التضامن الاجتماعي بالدقهلية.

 

وحضر التدريب الدكتورة ميادة السيد مدربة معتمدة بمشروع مودة وعضو هيئه التدريس بجامعه المنصورة والدكتور عبد العزيز الجمل طبيب الحالات الحرجه بمستشفي المنصورة وبحضور فريق عمل الادارة الاحتماعيه بميت غمر ورئيسه وحدة دماص والرائدات الاجتماعيات بدماص وكفر بهيدةوسنفا  الذين قاموا بالتسجيل والتنظيم  والمكلفات الخدمه العامه المخطوبين والشباب المقبلين علي الزواج (طرفي العلاقة)

توعية الشباب بالجوانب الاجتماعيه والنفسيه والشرعيه

تناول التدريب توعية الشباب بالجوانب الاجتماعيه والنفسيه والشرعيه والصحه الانجابيه واهميه الفحوصات ما قبل الزواج والتحاليل والتطعيمات الاساسية  والتباعد بين الولادات والتربيه الايجابيه  وذلك للحفاظ علي كيان الاسره المصريه وتم تسليم شهادات مودة للمخطوبين

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