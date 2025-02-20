الخميس 20 فبراير 2025
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اقتصاد

وزير قطاع الأعمال يلتقي رئيس شركة “هوج” النرويجية لبحث التعاون المشترك

المهندس محمد شيمي
المهندس محمد شيمي وزير قطاع الاعمال

التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، السيد إريك نيهام رئيس شركة "هوج إيفي" النرويجية، الرائدة عالميًا في مجال وحدات الطاقة العائمة، وذلك لبحث فرص التعاون المشترك، بحضور السفيرة هيلدا كليمتسدال، سفيرة مملكة النرويج لدى القاهرة. جاء هذا اللقاء على هامش فعاليات معرض ومؤتمر مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025".

ناقش اللقاء آفاق التعاون في عدد من المجالات، بما في ذلك التوسع في استخدام التكنولوجيا المتطورة في مجالات الطاقة المتجددة وتحقيق الاستدامة البيئية وإنتاج ونقل الأمونيا الخضراء، في ضوء استراتيجية مصر للتحول إلى الطاقة النظيفة ودعم المشروعات المستدامة.

تعزيز التعاون مع الشركات العالمية الرائدة
 

أكد المهندس محمد شيمي، الحرص على تعزيز التعاون مع الشركات العالمية الرائدة، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وجذب مزيد الاستثمارات الأجنبية خاصة في مشروعات الطاقة الخضراء، ودعم التوجه نحو تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الأمونيا الخضراء تعد أحد الحلول في دعم الاقتصاد المستدام وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

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الاستدامة البيئية استراتيجية مصر الانبعاثات الكربونية الأعمال العام استخدام التكنولوجيا

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