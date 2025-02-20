تفاصيل الاحتفال بذوي الهمم والقدرات الخاصة بنادي جديلة الرياضي بالمنصورة| صور

نفذ نادي جديلة الرياضي التابع لإدارة شباب حي شرق المنصورة في محافظة الدقهلية اليوم الخميس، نشاط الاحتفال بذوي الهمم والقدرات الخاصة بنادي جديلة الرياض

وذلك بمشاركة "50 " عضو من ذوي الهمم والقدرات الخاصة، وذلك في اطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبرعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عبد الهادى مدير عام الادارة، وبكر الحنفي رئيس مجلس ادارة النادى، وعباس دعية مدير النادى، والسيد ابو طالب امين الصندوق، وهشام رمضان المسئول الاعلامى، ومسعد الصائغ، والهيكل التنفيذي بنادي جديلة الرياضي في المنصورة وبحضور "50 "عضو من ذوي الهمم والقدرات الخاصة من اعضاء الجمعية العمومية بمراكز الشباب، والدكتوره مي حواس دكتورة الصحة النفسية والتربية الخاصة والمنسق والمنظم العام لاحتفالية نادي جديلة لذوي الهمم..

بدات الإحتفالية بآيات من الذكر الحكيم و"القران الكريم "، ثم انشوده دينية، تلاها كلمة الدكتور محمود عبد الهادى مدير عام الادارة تحدث عن ضرورة الاهتمام بذوي الهمم والقدرات الخاصة في مراكز الشباب للاستفادة من إمكاناتهم وقدراتهم، فالأنشطة بمراكز الشباب كتيره ومتنوعه، هذا يساعد في إكسابهم الثقة بأنفسهم وإكساب المجتمع الثقة بهم.

أعقبها كلمة بكر الحنفى، وتحدث رئيس مجلس ادارة النادى، عن ذوي القدرات والهمم لما لديهم قدرات خاصه ومتميزين في بعض الجوانب الحياتية وضروره استغلال هذه الطاقات في ممارسه الانشطه في مراكز الشباب، وكما تسعي الدوله جاهزه لتوفير سبل الدعم لذوي القدرات والهمم من خلال مراكز التخاطب التي توجد بمركز الشباب فهي تقدم خدمات بالمجان.

وتضمن اليوم الأنشطة المتنوعة بين الفقرات الفنية، العروض الاستعراضية بالعرائس والفعاليات الثقافية، وغناء وذلك لتقديم صورة مضيئة عن قوة الإرادة والإبداع لدى ذوي الهمم،وعقب إنتهاء من الاحتفال تم توزيع الهدايا الرمزية التشجيعية لأبنائنا من ذوى الهمم، وسط أجواء من الفرح والسرور من الحضور الكريم،وقد أثني جميع الحضور علي دقة تنظيم الإحتفال وعلي الدعم والرعاية الفائقة والتي قدمها القائمين علي الحفل لأبنائنا وذويهم وجميع الحضور، وتمني الجميع تكرار مثل تلك الحفلات والتي تدخل السعادة والبهجة علي لقلوب ابنائنا وذويهم.

يأتي التنفيذ تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، والدكتور محمود عبد الهادى مدير عام الادارة، والدكتورة نانسي سمير مسئول مكتب قادرون باختلاف بالمديرية.

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