علاء نبيل يشهد فعاليات الرخصة الأفريقية B8 وB9 بالقاهرة

شهد علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة، اليوم الخميس، فعاليات الرخصة الأفريقية B8 وB9 والتي تنظمها منطقة القاهرة لكرة القدم بقيادة محمد حشيش.

وألقى علاء نبيل المدير الفني للجبلاية كلمة لمدربي الرخصة الأفريقية B8 وB9 عن أهمية الحصول على دورات الكاف مما يعود بالنفع على تطوير الكرة المصرية، خاصة أن المدرب هو العنصر الأساسي لصقل المواهب الكروية.

وافتتحت منطقة القاهرة لكرة القدم، بقيادة الكابتن محمد حشيش، أمس الأربعاء، فعاليات الدورة التدريبية للحصول على الرخصة الأفريقية B للمدربين، للمجموعتين الثامنة والتاسعة وذلك تحت رعاية مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة المهندس هاني أبوريدة وبالتعاون مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف".

وشهد محمد حشيش المدير التنفيذي لمنطقة القاهرة والدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين باتحاد الكرة، وعاطف عطية، رئيس لجنة المدربين بالقاهرة افتتاح الرخصة الأفريقية B8 وB9 أمس الأربعاء بنادي اتحاد الشرطة الرياضي.



وتأتي هذه الدورات التدريبية في إطار حرص الاتحاد المصري لكرة القدم على دعم وتطوير الكوادر التدريبية في مصر.

وكان علاء نبيل، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، والدكتور جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين، قد أعلنا عن الأسماء النهائية للمدربين الذين تم قبولهم للمشاركة في الدورة.



وتضم لجنة الإشراف للدورة من منطقة القاهرة لكرة القدم عاطف عطية رئيس لجنة المدربين بالقاهرة ومحمد طه مقرر اللجنة.

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