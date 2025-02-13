مدبولي: زيادة المرتبات والأجور اعتبارًا من العام المالي الجديد

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن هناك آليات لمتابعة تطبيق الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص من خلال المجلس القومي للأجور، وهناك طواعية من القطاع الخاص في تقبل الزيادة الأخيرة.

وأوضح مدبولي أن الحزمة الاجتماعية التي سيتم الإعلان عنها قبل رمضان تشمل تدخلات الـ3 أشهر القادمين مع حلول الشهر الكريم والأعياد وحتى نهاية العام المالي الحالي، وتستهدف أمورا معينة، أما الزيادات الفعلية للمرتبات والأجور فستكون من خلال العام المالي المقبل.

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