رغم انتهاء عقوبته، فرنسا تؤجل البت في طلب الإفراج عن مانديلا العرب

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن محكمة الاستئناف في باريس، أرجأت البتّ في طلب الإفراج عن المناضل اللبناني جورج إبراهيم عبد الله، المعتقل في السجون الفرنسية منذ 40 عامًا، إلى 19 يونيو المقبل.

تأجيل البت في طلب الإفراج عن جورج عبدالله

وجاء هذا القرار بعد أن اعتبرت المحكمة أنه "من غير الممكن الموافقة على طلب الإفراج المشروط" المقدم من عبد الله، مشيرةً إلى ضرورة تقديم دليل على تعويض الأطراف المدنية المعنية.

وفي لبنان، أثار هذا التأجيل استنكارًا واسعًا، خاصةً بعد صدور أمر قضائي سابق بالإفراج عنه وإنهاء فترة حبسه.

جورج عبدالله الملقب بمانديلا العرب

ويُذكر أن جورج عبد الله، المعروف بـ"مانديلا العرب"، اعتُقل في فرنسا عام 1984 بتهمة التواطؤ في اغتيال دبلوماسيين اثنين، ورغم انتهاء مدة محكوميته، لا يزال محتجزًا بسبب تعقيدات قانونية وضغوط سياسية.

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