أفادت وكالة فرانس برس بأن فرنسا تسلم قاعدتها العسكرية في أبيدجان إلى كوت ديفوار، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، منذ قليل، اليوم الخميس.

فرنسا التي انتهى حكمها الاستعماري في غرب أفريقيا

وتدرس فرنسا خفض وجودها العسكري في دول غرب ووسط أفريقيا، بما في ذلك كوت ديفوار، إلى 600 جندي من نحو 2200 حاليًا، حسبما ذكرت مصادر لـ «رويترز» في نوفمبر الماضي.

وسحبت فرنسا، التي انتهى حكمها الاستعماري في غرب أفريقيا في ستينيات القرن العشرين، جنودها بالفعل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، في أعقاب انقلابات عسكرية في تلك البلدان وانتشار المشاعر المناهضة لفرنسا.

الحرب ضد الجماعات المسلحة في المنطقة

وأنهت حكومة تشاد، الحليف الرئيسي للغرب في الحرب ضد الجماعات المسلحة في المنطقة، بشكل مفاجئ اتفاقية التعاون الدفاعي مع فرنسا في نوفمبر. وقال الجيش الفرنسي في بداية ديسمبر: إن فرنسا بدأت سحب قواتها من تشاد.

رحيل فرنسا من تشاد ينهى عقودًا من الوجود العسكري الفرنسي في منطقة الساحل،

وينهي رحيل فرنسا من تشاد عقودًا من الوجود العسكري الفرنسي في منطقة الساحل، كما ينهي العمليات العسكرية الفرنسية المباشرة ضد الجماعات المسلحة.

كما أبدى الرئيس السنغالي، باسيرو ديوماي فاي رغبته في إخراج الجنود الفرنسيين من بلاده سريعًا، إذ عبر في نوفمبر الماضي، أن هذا الوجود العسكري «لا يتوافق مع مفهومنا للسيادة والاستقلال».

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