الخميس 20 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

فرنسا تسلم قاعدتها العسكرية في أبيدجان إلى كوت ديفوار

القوات الفرنسية،
القوات الفرنسية، فيتو

أفادت وكالة فرانس برس بأن فرنسا تسلم قاعدتها العسكرية في أبيدجان إلى كوت ديفوار، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية"،  في نبأ عاجل لها، منذ قليل، اليوم الخميس.

 فرنسا التي انتهى حكمها الاستعماري في غرب أفريقيا 

وتدرس فرنسا خفض وجودها العسكري في دول غرب ووسط أفريقيا، بما في ذلك كوت ديفوار، إلى 600 جندي من نحو 2200 حاليًا، حسبما ذكرت مصادر لـ «رويترز» في نوفمبر الماضي.

وسحبت فرنسا، التي انتهى حكمها الاستعماري في غرب أفريقيا في ستينيات القرن العشرين، جنودها بالفعل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، في أعقاب انقلابات عسكرية في تلك البلدان وانتشار المشاعر المناهضة لفرنسا.

الحرب ضد الجماعات المسلحة في المنطقة

وأنهت حكومة تشاد، الحليف الرئيسي للغرب في الحرب ضد الجماعات المسلحة في المنطقة، بشكل مفاجئ اتفاقية التعاون الدفاعي مع فرنسا في نوفمبر. وقال الجيش الفرنسي في بداية ديسمبر: إن فرنسا بدأت سحب قواتها من تشاد.

 رحيل فرنسا من تشاد ينهى عقودًا من الوجود العسكري الفرنسي في منطقة الساحل،

وينهي رحيل فرنسا من تشاد عقودًا من الوجود العسكري الفرنسي في منطقة الساحل، كما ينهي العمليات العسكرية الفرنسية المباشرة ضد الجماعات المسلحة.

كما أبدى الرئيس السنغالي، باسيرو ديوماي فاي رغبته في إخراج الجنود الفرنسيين من بلاده سريعًا، إذ عبر في نوفمبر الماضي، أن هذا الوجود العسكري «لا يتوافق مع مفهومنا للسيادة والاستقلال».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فرنسا أبيدجان كوت ديفوار

مواد متعلقة

فرنسا تطالب إسرائيل بالانسحاب الكامل من لبنان

فرنسا أول المنسحبين، أوروبا ترفض المشاركة في محادثات السعودية بشأن أوكرانيا

العثور على توابيت عمرها 1300 عام في فرنسا

العثور على جثتين وإنقاذ 230 مهاجرا قبالة شواطئ فرنسا

الأكثر قراءة

خط الصعيد، المشهد الأخير في قصة محمد محسوب (فيديو)

تراجع مفاجئ لأسعار الدولار في البنوك وسط ترقب لقرار المركزي المصري

خبير اقتصادي يتوقع خفض البنك المركزي سعر الفائدة اليوم ويكشف السر

مفاجأة في أسعار الذهب قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي

طقس الغد، الأرصاد تحذر من موجة شديدة البرودة

الملك سلمان يعتمد رمز الريال السعودي

بث مباشر، قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

ارتفاع جديد في أسعار البيض اليوم الخميس 20-2-2025

منوعات

المزيد

Rocket Lab تضع في المدار قمرا صناعيا من جيل جديد

حطام صاروخ "سبيس إكس" يهبط في حديقة منزل بولندي

أول صور لقصر سيلينا جوميز وبيني بلانكو الجديد

سيلينا جوميز وجراسي أبرامز يطلقان أغنية "Call Me When You Break Up" غدًا

المزيد

خدمات

المزيد

تراجع مفاجئ لأسعار الدولار في البنوك وسط ترقب لقرار المركزي المصري

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس 20-2-2025 بالأسواق

سعر سلندرات الألومنيوم بالأسواق اليوم الخميس 20-2-2025

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس 20 فبراير 2025

المزيد

انفوجراف

منهم محامٍ ومدرس.. مهن سفاحي القرن الـ 21 وأساليب قتل ضحاياهم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم استعمال السواك ومعجون الأسنان أثناء الصيام؟، المفتي السابق يحسم الجدل

تفسير حلم الجوافة في المنام وعلاقته بمال يأتي خلال أيام

الشيخ أحمد محمد عامر، 9 سنوات على رحيل أسد القراء وسفير القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية