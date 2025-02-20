‌‏نتنياهو: نتعهد بعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر أبدا

تعهد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن ما حدث في 7 أكتوبر في عملية “طوفان الأقصى” لن يتكرر أبدا مستقبلا.

حقيقة رغبة ترامب في تهجير الفلسطينيين

من جانبه، أكد المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أنّ خطة ترامب بشأن غزة ليست لتهجير الفلسطينيين، مواصلا: "ثمة احتمال لنجاح المرحلة الثانية من صفقة التبادل في غزة"، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

اتفاق غزة



وأوضح، أنّ المرحلة الثانية من اتفاق غزة صعبة ولكن من الممكن أن نحقق فيها نجاحا إذا عملنا بجد، لافتًا، إلى أنّ المرحلة الثانية تتضمن إنهاء كاملا للحرب في غزة مع منع حماس من الوجود في الحكم.



خطة ترامب بشأن غزة

وواصل: "خطة ترامب هي هل يريد الفلسطينيون العيش بغزة أم يريدون مكانا أفضل"، لافتًا، إلى أنّ خطة ترامب تهدف إلى تغيير تفكير الجميع وفعل ما هو الأفضل للشعب الفلسطيني.



وذكر، أنّ خطة ترامب في غزة ستجتذب أفضل العقول في مجال التعمير والبناء، لافتًا، إلى أنّ مفاوضات غزة تغيرت من مجرد الحديث عن الأرض إلى كيفية تحقيق حياة أفضل للناس، متممًا، بأنّ إسرائيل ترفض أن تستمر سيطرة حماس على قطاع غزة وهذا خط أحمر.

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