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خارج الحدود

القناة 14 الإسرائيلية: نتنياهو يعتزم استئناف الحرب بغزة

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

نقلت القناة الـ14 الإسرائيلية عن مصدر سياسي قوله: إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم تصعيد العمليات العسكرية في غزة واستئناف الحرب فيها، بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

نتنياهو يعتزم استئناف الحرب على غزة 

ووفق القناة المقربة من رئيس الوزراء، فإن المصدر السياسي أكد أن ثمة توجها لدى حكومة نتنياهو لتمديد المرحلة الأولى لمدة تصل إلى أسبوعين بهدف إطلاق سراح أكبر عدد من الأسرى، خصوصا الأحياء منهم، حتى لو كان الثمن هو الإفراج عن أسرى فلسطينيين إضافيين.

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وبالأمس الأربعاء، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير،:" لا مبرر لاتفاقية الاستسلام المتهورة التي وقعتها حكومة إسرائيل".

بن غفير يطالب نتنياهو بالعودة للحرب

وطالب بن غفير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعودة فورا لحرب شاملة على حماس، زاعما أن ذلك هو السبيل الوحيد لاستعادة المختطفين دون تنازلات كارثية.

 

وادعى بن غفير أن العودة لشن الحرب على حماس هي الطريقة الوحيدة لنحقق النصر الحاسم.

وزعم بن غفير: ان صفقة الأسرى  تتضمن إطلاق سراح آلاف الإرهابيين وزيادة هائلة في المساعدات لحماس والانسحاب من غزة".

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نتنياهو غزة أسرى فلسطينيين إسرائيل

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