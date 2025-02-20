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رياضة

منافس ريال مدريد في دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا

منافس ريال مدريد
منافس ريال مدريد في دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا

تأهل فريق ريال مدريد الإسباني، إلى دور الـ16 من منافسات  دوري أبطال أوروبا، على حساب مانشستر سيتي الإنجليزي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب لملحق البطولة بنتيجة 6-3.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أجرى في وقت سابق قرعة ملحق دور الـ 16، واتضح من خلالها معالم مواجهات دور الـ16.

ويجري "يويفا" مراسم قرعة دور الـ 16 وربع النهائي ونصف النهائي غدا الجمعة.

منافس ريال مدريد في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا


سيلتقي ريال مدريد إما مع أتلتيكو مدريد الإسباني في ديربي محتمل أو باير ليفركوزن الألماني.

وكان ريال مدريد التقي مانشستر سيتي مساء أمس الأربعاء على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل ريال مدريد لخوض مباراة إياب ملحق دور الـ16.

وكان ريال مدريد حقق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 3-2 على ملعب "الاتحاد" معقل فريق مانشستر سيتي.

وفي مباراة الإياب بملعب "سانتياجو برنابيو" تغلب ريال مدريد على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وسجل الفرنسي كيليان مبابي أهداف ريال مدريد الثلاثة خلال المباراة بالدقائق 4 و33 و61، فيما أحرز نيكو جونزاليس هدف مانشستر سيتي بصناعة عمر مرموش.

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