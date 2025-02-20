منافس ريال مدريد في دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا

تأهل فريق ريال مدريد الإسباني، إلى دور الـ16 من منافسات دوري أبطال أوروبا، على حساب مانشستر سيتي الإنجليزي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب لملحق البطولة بنتيجة 6-3.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أجرى في وقت سابق قرعة ملحق دور الـ 16، واتضح من خلالها معالم مواجهات دور الـ16.

ويجري "يويفا" مراسم قرعة دور الـ 16 وربع النهائي ونصف النهائي غدا الجمعة.

منافس ريال مدريد في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا



سيلتقي ريال مدريد إما مع أتلتيكو مدريد الإسباني في ديربي محتمل أو باير ليفركوزن الألماني.

وكان ريال مدريد التقي مانشستر سيتي مساء أمس الأربعاء على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل ريال مدريد لخوض مباراة إياب ملحق دور الـ16.

وكان ريال مدريد حقق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 3-2 على ملعب "الاتحاد" معقل فريق مانشستر سيتي.

وفي مباراة الإياب بملعب "سانتياجو برنابيو" تغلب ريال مدريد على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وسجل الفرنسي كيليان مبابي أهداف ريال مدريد الثلاثة خلال المباراة بالدقائق 4 و33 و61، فيما أحرز نيكو جونزاليس هدف مانشستر سيتي بصناعة عمر مرموش.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.