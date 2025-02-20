أعلن الدكتور محمد عباس شميس، مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث ورئيس مجلس الإدارة، عن إطلاق بوابة المعهد الإلكترونية الجديدة، والتي تهدف إلى توفير بيئة بحثية متكاملة ومتطورة تدعم العمل المؤسسي والتواصل الفعّال.

إطلاق البوابة الإلكترونية الجديدة لمعهد تيودور بلهارس للأبحاث

يأتي هذا التطوير في إطار رؤية استراتيجية واضحة ومتكاملة يتبناها معهد تيودور بلهارس للأبحاث، حيث تهدف البوابة إلى توفير بيئة بحثية رقمية متطورة، تتيح للباحثين الوصول إلى الموارد العلمية بسهولة، وتعزز آليات التعاون بين مختلف الأقسام البحثية والإدارية، مما يسهم في تحقيق أداء مؤسسي أكثر كفاءة وفعالية.

وتجسد البوابة الإلكترونية التوجه المستقبلي للمعهد نحو التحول الرقمي الشامل، إذ توفر مجموعة متنوعة من الخدمات التي تدعم عمليات البحث العلمي، بدءًا من إتاحة البيانات والأبحاث، مرورًا بتسهيل إجراءات التقديم على المشروعات البحثية والمنح، وصولًا إلى تحسين قنوات الاتصال بين الباحثين والمؤسسات الأكاديمية الأخرى.

أبرز مميزات وتطبيقات البوابة الإلكترونية:

• نظام تقييم لمخرجات البحث العلمي وربطها بمكافآت أعضاء هيئة البحوث لتحفيز الإنتاج العلمي.

• منصة متكاملة للبرامج التدريبية تتيح استعراض الدورات والتقديم عليها بسهولة.

• نظام متطور لإدارة المشروعات البحثية يشمل مراحل التقييم، التمويل، والمتابعة.

• بوابة التسجيلات الأكاديمية لدعم طلاب الدراسات العليا في مسيرتهم العلمية.

• خدمات إلكترونية علاجية تُمكن المواطنين من حجز المواعيد والاستعلام عن الخدمات الطبية بسهولة.

وفي هذا السياق أكد الدكتور شميس أن إطلاق البوابة الإلكترونية يمثل خطوة جوهرية في مسيرة التحول الرقمي التي يتبناها المعهد، مشيرًا إلى أن هذه المنصة الرقمية ستسهم في تطوير بيئة البحث العلمي وتعزيز كفاءة الأداء الإداري. كما أوضح أن البوابة تتيح مجموعة واسعة من الخدمات التي تهدف إلى تسهيل الوصول إلى المعلومات البحثية، وتعزيز التعاون بين الباحثين، وتوفير آليات حديثة لإدارة المشروعات العلمية والمنح البحثية، مما يعزز من دور المعهد كمؤسسة بحثية رائدة تدعم الابتكار والتطوير في مختلف المجالات العلمية.

تم تنفيذ البوابة تحت إشراف الدكتور سيد عبد الجابر مستشار التحول الرقمي للمعهد، وبالتعاون مع الأستاذ الدكتور طارق أبو شوشة وفريق عمل المكتب الفني، لضمان بيئة رقمية متكاملة تواكب أحدث المعايير التكنولوجية وتدعم مسيرة المعهد نحو الابتكار والتطور الرقمي.

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