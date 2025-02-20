الخميس 20 فبراير 2025
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بحوث الإلكترونيات يواصل دعم طلاب الجامعات

معهد بحوث الاليكترونيات،
معهد بحوث الاليكترونيات، فيتو

 استقبل معهد بحوث الإلكترونيات اليوم وفدًا من طلاب أكاديمية الشروق، وذلك تحت رعاية  الدكتور شيرين محمد عبد القادر محرم، رئيس المعهد.

ويأتي ذلك في إطار حرص معهد بحوث الإلكترونيات على دعم طلاب الجامعات المصرية وإثراء معارفهم بأحدث المستجدات في مجال صناعة الإلكترونيات وتطبيقاتها الحديثة وتكنولوجيا المعلومات. 

تضمنت الزيارة سلسلة من المحاضرات التخصصية التي تهدف إلى تعزيز الفهم العميق للتكنولوجيا المتقدمة، حيث شملت محاضرة حول الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، مع تسليط الضوء على دوره المتنامي في مختلف القطاعات الصناعية، بالإضافة إلى محاضرة تناولت أحدث التقنيات المستخدمة في صناعة الإلكترونيات، مثل الهوائيات والأنظمة الرقمية.

قدم المحاضرات نخبة من الباحثين المتخصصين بالمعهد، وهم الدكتورة سحر عبد الحميد، والدكتور هشام عبد الهادي، والدكتورة مرفت عادل، حيث استعرضوا أحدث التطورات العلمية في هذا المجال، مؤكدين أهمية التكامل بين البحث العلمي والصناعة في تحقيق التنمية التكنولوجية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية، بما يسهم في دعم الابتكار وتنمية القدرات العلمية للطلاب. كما تندرج ضمن مبادرات المعهد الهادفة إلى توطين تكنولوجيا صناعة الإلكترونيات والمعلومات، وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل في ظل التحول الرقمي المتسارع.

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