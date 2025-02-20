إلغاء المؤتمر الصحفي لزيلينسكي مع مبعوث ترامب بناء على طلب من أمريكا

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس أنه تم إلغاء المؤتمر الصحفي المشترك الذي كان مقررًا عقده اليوم بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجنرال المتقاعد كيث كيلوج، وذلك بناءً على طلب من الجانب الأمريكي.

إلغاء المؤتمر الصحفي بين زيلينسكي ومبعوث ترامب بناء على طلب من أمريكا

وجاء هذا الإلغاء في أعقاب اجتماع بين زيلينسكي وكيلوج في كييف، وسط توترات دبلوماسية متصاعدة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.

وكان الرئيس ترامب قد وصف زيلينسكي سابقًا بـ"الديكتاتور" واتهمه بتجنب إجراء الانتخابات، مما أثار انتقادات واسعة من الديمقراطيين وبعض الجمهوريين في الولايات المتحدة.

خلاف كبير بين أمريكا وأوكرانيا

وتزامنت زيارة كيلوج مع هذه التوترات، حيث سعى لبحث سبل إنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في أوكرانيا. ومع ذلك، لم يتم تقديم تفسير رسمي من الجانب الأمريكي حول سبب إلغاء المؤتمر الصحفي.

ويُذكر أن هذه التطورات تأتي في ظل تصاعد الخلافات بين واشنطن ومعظم الدول الأوروبية بشأن نهج إدارة ترامب في تسوية الصراع الأوكراني، خاصة بعد التقارب الأخير بين الإدارة الأمريكية والكرملين، واستبعاد أوكرانيا من قمة عُقدت في الرياض لمناقشة سبل إنهاء الحرب.

ومن جانبه، انتقد زيلينسكي تصريحات ترامب، معتبرًا أنها تستند إلى "معلومات مضللة" من الجانب الروسي، ومؤكدًا على ضرورة إشراك أوكرانيا في أي مفاوضات سلام مستقبلية.

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