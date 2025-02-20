الخميس 20 فبراير 2025
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خارج الحدود

لقاء أمريكي إسرائيلي لبحث المرحلة الثانية من اتفاق غزة

ستيف ويتكوف، فيتو
ستيف ويتكوف، فيتو

نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسئول إسرائيلي قوله: إن الوزير ديرمر سيلتقي في واشنطن ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن المرحلة الثانية لصفقة المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

لقاء أمريكي إسرائيلي لبحث المرحلة الثانية من اتفاق غزة

وكانت المقاومة الفلسطينية في غزة قد سلمت اليوم جثامين 4 أسرى إسرائيليين أكدت أنهم قتلوا بقصف إسرائيلي للمناطق التي كانوا يتحصنون بها.

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وشددت حركة حماس، اليوم الخميس، على أن عمليات تبادل الأسرى هي السبيل الوحيد لعودة الأسرى الإسرائيليين أحياء.

المقاومة حرصت خلال مراسم تسليم جثامين الأسرى على مراعاة حرمة الموتى

ونشرت الحركة بيانا لها، صباح اليوم الخميس، تعليقا على مراسم تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين الأربعة، مؤكدة أن أي محاولة لاستعادتهم بالقوة أو العودة إلى الحرب لن تسفر إلا عن مزيد من الخسائر.
وقالت الحركة إن "كتائب القسام وفصائل المقاومة حرصت خلال مراسم تسليم جثامين الأسرى على مراعاة حرمة الموتى، بينما لم يراعِ الاحتلال حياتهم وهم أحياء".

وأشارت الحركة إلى أن "المقاومة حافظت على حياة الأسرى الإسرائيليين وقدمت لهم ما تستطيع، وتعاملت معهم بإنسانية، إلا أن جيش الاحتلال قتلهم مع آسريهم عبر استهداف أماكن احتجازهم بالقصف".

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ترامب اتفاق غزة غزة

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