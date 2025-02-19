الأربعاء 19 فبراير 2025
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إعلام الإخوان والعدو يد واحدة.. فعلا!

هل تتابع الصحافة العالمية؟ كثيرون من هواة ذلك لشغفهم برؤية العالم وتوجهاته وأحداثه وقراراته من خلال صحافته! لكن.. هل أنت من المهتمين بمتابعة الصحافة الصهيونية العبرية من منطلق الشعار الذي رُفع في مصر عقب حرب 67: اعرف عدوك؟!


كثيرون –خاصة من الباحثين والصحفيين– يرون ضرورة ذلك، إذ يرتبط بعملهم ولا يمكنهم أداؤه بدونه، لما له من أهمية في فهم الطرف العدو (الآخر الآخر)، وطريقة تفكيره وتفاعلاته، وبالتالي يمكن فهم قراراته أو حتى التنبؤ بها!
 

إن كنت من النوع الأخير، فنصيحة: ليس عليك إلا متابعة الإعلام الإخواني كله.. فضائياته وصحفه ومواقعه الإلكترونية.. إنه يقدم لك هذه الخدمة ويفرد مساحة كبيرة لما تتناوله صحافة العدو، خصوصًا ما يوجَّه ضد مصر! يثق الإعلام الإخواني فيما يُنشر في صحف تل أبيب، يصدقونه، ويتبنونه!


وذلك أيضًا بلا خجل.. بلا تردد.. بلا مراجعة.. بلا تصفية وفلترة، بل أكثر من ذلك، يقتطعون أخبار صحافة المجرمين من سياقها –كمان يعني– ويبنون عليها قصصًا وحكايات، ثم يصدقونها، ثم يروجونها، ثم يدافعون عنها!

 

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هذا ليس شغل مجانين.. هذا شغل "جرابيع" قادتهم الأحداث إلى سبِّ العدو ذرًّا للرماد في العيون، كده وكده يعني.. لكن كل حركتهم تتوافق تمامًا مع تحركات العدو، بعضهم من بعض.. ويا أهلًا وسهلًا! فلا جديد في الأمر.. إلا من المغفلين الذين يضيعون وقتهم وصحتهم على شبكات التواصل في خدمة هؤلاء، بترديدهم الغبي لما يصدر عنهم، فيكونون في الحقيقة في خدمة أولئك بالغفلة وبالحماقة!

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صهيونية الصهيونية إعلام الإخوان الإعلام الإخواني صحافة العدو فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي احمد رفعت

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