الخميس 20 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

الإفتاء توضح حكم شرب الماء بدون قصد أثناء السباحة في رمضان (فيديو)

حكم شرب الماء بدون
حكم شرب الماء بدون قصد أثناء السباحة في رمضان، فيتو

أجاب الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول السباحة أثناء الصيام وخصوصًا عندما يتعرض السباح لدخول ماء إلى فمه عن غير قصد، موضحا أن السباحة أثناء الصيام لا تبطل الصوم إذا لم يدخل الماء إلى الجوف.

 

هل تؤثر السباحة على صحة الصوم؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أنه لا يوجد حرج في أن يقوم الشخص السابح بالسباحة أو أن يتعرض للماء أثناء الصيام، سواء كان ذلك في الجو الحار أو أثناء التدريب، مشيرًا إلى أن السباحة في حد ذاتها لا تؤثر على صحة الصوم، لأنه لا يوجد مانع شرعي من ملامسة الماء للجلد أو الوجه.

 

صحة الصوم حال دخول ماء فم الصائم خلال السباحة

وأضاف أنه إذا دخل الماء عن غير عمد إلى فم السابح، فهذا لا يبطل صيامه طالما أن الماء لم يصل إلى الجوف، مشيرًا إلى أنه في حال حدوث ذلك فإن الصوم يُعتبر صحيحًا، أما إذا دخل الماء إلى الجوف وكان الشخص متعمدًا أو لم يكن حريصًا، فيكون في هذه الحالة قد أفطر بالخطأ، وفي هذه الحالة يجب عليه قضاء ذلك اليوم بعد رمضان.

 

وأكد أنه في حالة الإفطار بالخطأ، لا يفقد المسلم أجره، بل سيأخذ أجره إن شاء الله، ويمكنه أن يصوم يومًا بدلًا من اليوم الذي أفطر فيه بسبب تلك الحادثة، وذلك لجبر الصورة التي تم إفسادها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الافتاء حكم السباحة في رمضان فتاوي رمضان فتاوى الصيام الصيام قناة الناس فتاوي الناس

مواد متعلقة

ما حكم كشف عورة المرأة على طبيب؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

شوقي علام يحسم الجدل بشأن حكم القيء وبلع البلغم على صحة الصيام (فيديو)

شوقي علام يوضح مقدار زكاة الفطر ووقت إخراجها (فيديو)

شوقي علام: مرطب الشفاه وقطرة العين لا يفسدان الصوم (فيديو)

الأكثر قراءة

"فال سيئ"، من هو النرويجي إسبن إسكاس حكم مباراة الأهلي والزمالك؟

خط الصعيد، المشهد الأخير في قصة محمد محسوب (فيديو)

تاريخ مواجهات الأهلي والهلال السوداني بعد صدام دوري أبطال إفريقيا

الأهلي يلتقي الهلال السوداني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

خالد الجندي: هذا الفعل البسيط يعادل أجر وثواب حجة أو عمرة تامة (فيديو)

غدا، السيسي يشارك في اجتماع حول القضية الفلسطينية بحضور قادة السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين والأردن

طقس الغد، الأرصاد تحذر من موجة شديدة البرودة

تعرف على نتائج قرعة ربع النهائي لكأس الكونفيدرالية

منوعات

المزيد

أطول فانوس في الجيزة.. طوله 7 أمتار وسعره 25 ألف جنيه.. مزود بنقوش إسلامية ومصابيح ملونة.. ويجذب المواطنين لالتقاط الصور التذكارية أمامه (صور)

إقبال متوسط من المواطنين على مهرجان التمور بالزمالك في الساعات الأولى من افتتاحه (صور)

مصر تفوز ببطولة البحر الأحمر لصيد الأسماك بالجونة وتتأهل لكأس العالم

تمساح يهاجم طفلا عمره 10 سنوات داخل نهر في إندونيسيا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 20-2-2025 في الأسواق

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس (آخر تحديث)

علف الصويا يسجل تراجعا جديدا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

تراجع مفاجئ لأسعار الدولار في البنوك وسط ترقب لقرار المركزي المصري

المزيد

انفوجراف

بحضور الأهلي وبيراميدز، نتائج قرعة دور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف يتعامل الإنسان مع الأوقات التي تكون فيها الحياة صعبة؟ نصائح خاصة من أمين الفتوى

الإفتاء توضح حكم شرب الماء بدون قصد أثناء السباحة في رمضان (فيديو)

خالد الجندي: هذا الفعل البسيط يعادل أجر وثواب حجة أو عمرة تامة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية