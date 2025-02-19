شوقي علام يحسم الجدل بشأن حكم القيء وبلع البلغم على صحة الصيام (فيديو)

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق أن مذهب جمهور الفقهاء ينص على أن بلع البلغم لا يؤدي إلى إفساد الصيام، إلا إذا خرج البلغم ثم تم ابتلاعه مرة أخرى، فإن ذلك يؤدي إلى الفطر.

حكم بلع البلغم أثناء الصيام

وأضاف مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "فتاوى الصيام"، المذاع على قناة الناس: "أما بالنسبة للمالكية، فقد ذهبوا في الرأي الراجح عندهم إلى أن بلع البلغم لا يفطر مطلقًا"، مشيرا إلى أنه في حال تعرض الشخص لهذا الأمر، يمكنه اتباع رأي المالكية في هذه المسألة، وبالتالي لا يلزمه قضاء.

غلب القيء على الصائم

وفيما يتعلق بالقيء، أوضح الدكتور شوقي علام أن إذا غلب القيء على الصائم بدون تسبب منه، فإن صيامه يكون صحيحًا ولا قضاء عليه، مؤكدا ضرورة أن يتجنب الصائم تعمد ابتلاع أي شيء مما خرج من جوفه، كما يجب عليه الحذر في هذا الأمر، وإذا تبقى شيء في جوفه بعد هذه الاحتياطات، فلا يؤثر ذلك على صيامه.

تعمد الصائم القيء

وتابع: "أما إذا تعمد الصائم القيء وهو في حالة اختيار ووعي، فإن صيامه يبطل، حتى وإن لم يرجع شيء منه إلى جوفه، وفي هذه الحالة عليه قضاء يوم بدلًا من اليوم الذي فسد صومه فيه، استنادًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "من زرع القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء يعني عمدًا فليقضِ".

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