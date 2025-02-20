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الصيام والمناعة، القومي للبحوث يكشف فوائد الصيام في تعزيز صحة الجسم

صيام شهر رمضان
صيام شهر رمضان
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أكدت أحدث الدراسات العلمية أن الصيام، وخاصة صيام شهر رمضان، يلعب دورًا هامًا في تعزيز صحة الجسم وتقوية جهاز المناعة، وذلك من خلال مجموعة من العمليات الحيوية التي تحدث أثناء الصيام، والتي تساهم في تجديد الخلايا وتحسين وظائف الجهاز المناعي.
 

الصيام وجهاز المناعة


وأوضحت الدكتورة إيمان مصطفى، أستاذ بقسم التغذية وعلوم الأطعمة بالمركز القومي للبحوث، خلال ندوة نظمها القسم اليوم الخميس، أن الصيام يحفز جهاز المناعة على التخلص من الخلايا الميتة والتالفة، وإنتاج خلايا جديدة أكثر كفاءة. 

وأشارت إلى أن الصيام المتقطع، مثل صيام رمضان، يدفع الخلايا المناعية إلى مغادرة مجرى الدم والتوجه إلى نخاع العظم، حيث تتكاثر وتتعزز قدرتها على حماية الجسم.
 

فوائد صحية متعددة لصبام شهر رمضان


وأشارت الأستاذة بالقومي للبحوث أن الصيام يساعد في تقوية جهاز المناعة، مما يقلل من فرص الإصابة بالأمراض، بما في ذلك الأمراض الفيروسية، كما يساهم الصيام في خفض ضغط الدم المرتفع، وتحسين مستويات الكوليسترول والسكر في الدم.
 

ولفتت إلى أن الصيام يحفز عملية تجديد الخلايا، مما يساعد في الحفاظ على صحة الأنسجة والأعضاء، كما أظهرت بعض الدراسات أن الصيام قد يكون له دور إيجابي في تحسين أعراض بعض أمراض المناعة الذاتية، مثل التصلب المتعدد والتهاب المفاصل الروماتويدي.
 

وأكدت الدكتورة إيمان مصطفى على أهمية اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن خلال شهر رمضان، مع التركيز على تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن والبروبيوتيك.
 

 وشددت على ضرورة شرب كميات كافية من الماء، وتناول الأطعمة الغنية بفيتامين "سي" والأحماض الدهنية "أوميجا 3" والحديد، والابتعاد قدر الإمكان عن الأغذية الغنية بالسكر والدسم والأملاح والأطعمة المصنعة لما لهم من تأثيرات سلبية على الجهاز المناعي بصفة خاصة وعلى الصحة بصفة عامة، بالاضافة إلى الإقلاع عن التدخين، حيث أن النيكوتين يرهق جهاز المناعة.

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الصيام والمناعة فوائد الصيام الصحية تقوية جهاز المناعة صيام رمضان والصحة التغذية في رمضان المركز القومي للبحوث

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