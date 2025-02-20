إصابة مسن في مشاجرة مع فرد أمن إداري بمستشفى قنا

أصيب مُسن بقطع في إصبعه على يد عامل بمستشفى قنا الجامعي، حيث قام فرد أمن "بعضه" إثر مشاجرة بينهما لإصرار المجني عليه الدخول لزيارة مريض خاص به.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من قسم قنا مفاده إصابة مُسن بقطع إصبعه وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبعد الفحص تبين إصابة أ.إ، يبلغ من العمر 60 عامًا، الصابع الصغير في الإيد اليمين، عامل من مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، قام بعضه عامل يٌدعى و، 50 عامًا، عامل أمن بمستشفى قنا الجامعي وذلك بسبب محاولة المجني عليه الدخول لزيارة مريض خاص به وحاول المتهم منعه بالقوة.

تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم.

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