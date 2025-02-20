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حقك مسئوليتنا، ندوة حول حماية المستهلك بمجمع إعلام قنا

ندوة حول حماية المستهلك
ندوة حول حماية المستهلك بمجمع إعلام قنا

نظم مجمع إعلام قنا، ندوة حول "حماية المستهلك.. آليات الرقابة وضبط الأسواق" ضمن الحملة التوعوية المجتمعية لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات وجهاز حماية المستهلك، تحت شعار "حقك مسؤوليتنا".

أقيمت فعاليات الندوة بقاعة مجمع إعلام قنا، بحضور يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، وحاضر فيها رائد هارون، مدير جهاز حماية المستهلك بقنا، وأدارتها سهير السيد عبد الرازق، مسئول البرامج بمركز إعلام قنا.

جهاز حماية المستهلك بقنا

وأشار يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، إلى أن حملة قطاع الإعلام الداخلى وجهاز حماية المستهلك، تهدف إلى رفع وعى المواطنين بحقوقهم وواجباتهم عند الشراء، وحمايتهم من أى ممارسات ضارة صحيًا أو اقتصاديا، لضبط الأسواق وتحقيق العدالة الاجتماعية للمستهلك،

واستعرض مدير فرع جهاز حماية المستهلك بقنا، الخطوات الصحيحة لشراء السلع، وخاصة المعمرة بداية من فتح السلعة وتشغيلها ومعاينتها قبل الشراء، معاينة نافية للجهالة، وضرورة الحصول على فاتورة من المورد موضحًا بها اسم المحل وبيانات السلعة وأن تكون مختومة بختم المحل، مع قراءة تفاصيل وتاريخ وشروط الضمان.

آليات تقديم الشكاوى بقنا

كما تناول آليات تقديم الشكاوى من المستهلك، من خلال عدة قنوات "خدمة الخط الساخن 19588 وتعمل هذه الخدمة داخل محافظة القاهرة، أو تقديم الشكاوي وتسليمها يدويا داخل مقرات الجهاز بالمحافظات، أو من خلال رقم الواتساب 01000000329، أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول يتم تحميله من متجر الهاتف باسم جهاز حماية المستهلك" مع ضرورة وجود فاتورة الشراء والضمان إن وجد.

وأشار هارون، إلى أن هناك 7 حقوق أساسية للمستهلك تتفق عليها كل دول العالم، وتنص عليها المادة رقم 2 من قانون حماية المستهلك، منها الحق في الصحة والسلامة للسلع التي تشكل خطرًا على صحة وحياة المستهلك، والحق في معرفة كافة المعلومات حول المنتج، بمعنى أن يتم تزويده بجميع المعلومات الخاصة بالمنتج أو الخدمة مثل تاريخ الصنع وطريقة الاستخدام، ومدة الصلاحية والضمان، والحق فى الاختيار.

وأوضح هارون، بأن الجهاز يبذل جهودا كبيرة لضبط الأسواق وتنظيم العلاقة بين المستهلك والمورد وتوعية وتعريف المواطنين بحقوقهم، من خلال البنود التى حددها قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

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